國人蔬果攝取量嚴重不足 僅兩成民眾達標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人生活忙碌，三餐在外的情況稀鬆平常，根據成大醫院營養部2017年18歲以上糖尿病病人的研究分析，每周3天以上、每天攝取3份蔬菜2份水果者僅占約2成。此外，國民健康署105年健康行為危險因子監測調查 (BRFSS) 結果顯示，僅有20.7％的國民之蔬果攝取總次數/份數達建議量的5份。兩者統計皆證明，國人蔬果攝取量嚴重不足。

根據國民健康署105年健康行為危險因子監測調查 (BRFSS) 結果顯示，18歲以上成人每日攝取3蔬2果比率僅達12.9%（男性9.4%，女性16.3%），不及飲食指南建議份數，其中僅有20.7％的國民之蔬果攝取總次數/份數達建議量的5份。

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國民健康署提醒民眾養成「3蔬2果」的健康飲食型態，每天應攝取3份蔬菜（1份蔬菜煮熟後約半碗）及2份水果（1份水果約1個拳頭大小），並選用在地當季、顏色豐富的原態蔬菜及水果。

糖尿病是一種慢性疾病，過去大家往往有個迷思以為「控糖」的成效著重在糖分攝取多寡，卻忽視健康飲食和運動才是血糖控制的成敗關鍵。根據成大醫院營養部2017年院內針對305位18歲以上糖尿病病人的研究分析，每週3天以上、每天攝取3份蔬菜2份水果者僅占約2成，更有6成以上病人每週少於1天可達此建議量。若分別看蔬菜或水果的攝取量，每週3天以上可達3份蔬菜或2份水果攝取量者大概只有4成，但有約5成病人每週少於1天可達此蔬菜或水果之建議量。

研究發現，蔬菜與水果含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、腸道益菌生長、降低血膽固醇；而蔬果中的植化素具有抗癌效果，可降低癌症發生的機會，天天攝取適當蔬果的份量，可促進身體健康及預防慢性疾病。

許多研究報告指出，蔬果攝取不足是罹患慢性疾病的重要原因。因此，世界衛生組織(WHO)及許多先進國家的國人健康飲食指引，都鼓勵民眾能吃到足量蔬果，並以吃新鮮蔬果為目標。