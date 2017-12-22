國寶畫家王攀元今晨辭世 文化部長：王老師的藝術生命是永恆的

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）國寶藝術家王攀元先生今(22日)晨辭世，享壽109歲。文化部長鄭麗君適於本月初前往宜蘭探視王攀元老師，得知老師今晨辭世，鄭部長深感哀悼並表示，王攀元老師雖然離開我們了，但他的藝術生命是永恆的。王老師是見證大時代的重要文人畫家，一生創作構成了臺灣美術史的重要篇章。鄭部長並表示，文化部將呈請總統明令褒揚，也會盡力協助家屬處理治喪事宜。

王攀元先生生於江蘇，早年失怙，青壯時期在戰亂中度過；1949年來臺後，落腳蘭陽平原。1961年，王攀元先生與友人組成了「蘭陽畫會」，專心創作，進入創作的黃金時期，對臺灣的藝術發展產生重大影響。王攀元先生將憂患的人生歷程藉由象徵手法入畫，畫作用色簡單卻大膽。他的簡約構圖，蘊藏著許多動人故事；他的凝鍊筆觸，富含情感與詩學的張力，意境深遠，藝術成就斐然。 王攀元老師曾獲國家文藝獎、文馨獎、噶瑪蘭獎。王攀元老師出生於中國江蘇，學習的是西畫，最後在台灣落地生根。在藝術上，他在傳統水墨、油畫、水彩都發展出卓然獨特的風格；在題材上也將對故鄉的思念、對蘭陽風土的感受與親近融合於一身。這些獨特的技巧與感受最後長成了一朵在地的藝術之花，正是臺灣文化多元而具包容性、創造性的寫照。

國立歷史博物館已預定107年5月4日至107年7月1日舉辦「過盡千帆──王攀元繪畫藝術」展覽，預計展出150件王攀元畫作(包含油彩、水彩、水墨三類作品)，展品來源包含國立歷史博物館、臺北市立美術館、宜蘭縣文化局、畫家自藏、收藏家等。籌辦王攀元先生的回顧展，將會是臺灣美術史上深具指標性的大事。