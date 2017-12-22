2017全球天災帶來財損3千億  近去年兩倍

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）颶風、地震、森林大火在今(2017)年肆虐全球，如同以往災情慘烈，不同的是，今年天災帶來了較以往更多的經濟損失；根據瑞士再保險公司(Swiss Re-insurance Company)每六個月所做的調查，估計2017年因天災造成的全球財損達3,060億美元，將近去(2016)年1,880億美元的兩倍。

美媒Quartz報導，觀察自1970年代以來的經濟損失趨勢，直到1990年代以前，全球每年因天災造成的損失皆低於1千億美元，1994年卻突破2千億，趨勢到後期越發強烈，2010年更超過4千億美元。顯示全球應準備好面對未來可能發生更大的災害。

今年全球遭遇的天災包括美國面臨較過去12年更嚴重的颶風，如颶風哈維(Harvey)、艾瑪(Irma)和瑪莉亞(Maria)粗估帶來了930億美元的經濟損失；加州森林大火帶來70億美元的財損；美國中部和南部的暴風雨又增加25億美元的損失。

然而，若只觀察經濟生產力所引起的「經濟損失」，可能不自覺蒙蔽了世界其他地區所受的傷害，例如在定義上越富有的國家所遭受的經濟損害本來就比貧窮國家為多，但以2017年在南亞與東南亞發生的水災為例，當時水患奪走1,200條人命、造成數十萬人流離失所，這卻不是經濟數據所能評估的。

另一個「陷阱」則是儘管多數財損表面上看似是「自然災害」，但背後其實是人為氣候變遷所導致。例如眾所周知的是，隨著全球平均氣溫上升，颶風、水災和森林大火的情況將更嚴重且頻繁；但如此密集的天災又會造成多少財務損失，實際上也難以估計。

最重要的是，人類已經沒有多餘時間再等下一份數據或下一次經濟評估，過去40年的經濟報告足以指出，這世界正朝向災難性的時代，最好的解方就是減緩氣候變遷的速度。