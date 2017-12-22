關於冬至湯圓的各種涵義   你知道多少？

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「冬至」又稱冬節、賀冬，是二十四節氣之一，與夏至相對，一般都在國曆12月21日到12月23日這三日之間，農曆則在11月15日前後共三十天內的某一天。

冬至這一天，太陽幾乎直射南迴歸線，是一年當中北半球白晝最短、夜晚最長的一天，北極圈則呈永夜；相反地，冬至是南半球日照最長、夜晚最短的一天，南極圈則呈極晝狀態。

這天之後，陽光直射位置向北移動，北半球白晝時數日增，正午太陽高度也日漸升高、日影逐漸縮短。但由於太陽輻射到地面的能量仍比地面向空中發散的少，所以在短時間內氣溫繼續降低。

依照中國傳統民俗，當節氣進入冬至，人們會在這天搓湯圓祭祖，象徵團圓、圓滿，而食用湯圓更代表來年一切順遂平安。

除了人們食用湯圓，《聯合新聞網》報導，在早年農業社會，冬至也有餵牛吃湯圓的習俗，慰勞耕牛一年來的辛勞；也有人則是把湯圓黏在牛的牛角上，象徵請牛吃湯圓。

此外，湯圓象徵圓滿、團圓，普遍用於台灣民間婚禮、入厝、入廟、安神位等典禮，如第一隻在台灣出生的大貓熊取名「圓仔」，就是因為長得像湯圓般圓滾滾，既喜氣又可愛而命名。

《聯合新聞網》引述台灣民俗工作室網站指出，冬至吃湯圓也具有「取圓以達陽氣」之意。因為自古民間即有天地的觀念，天代表陽、乾，冬至之後陽氣日漸回升，故言「冬至--陽生」，為使陽氣回復，於是以圓象徵迎接陽氣。此外，大團圓、凡事圓滿乃民間普遍的期望，吃湯圓祈求圓滿更是人民共同的心願。

但食用湯圓也不應過量，衛生局指出，由於糯米的升糖指數較高，加上包餡的湯圓需添加較多油脂和糖分，糖尿病、高血壓、腎臟病患者要更注意控制食用量。且糯米較不利消化，為了避免增加腸胃負擔，一次不要吃太多，最好在活動量較大的白天吃完，以延長消化時間。