美參院通過「友台」薛瑞福任國防部亞太助理部長

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國參議院20日通過智庫「2049計畫」執行長薛瑞福（Randall Schriver）出任國防部亞太事務助理部長的提名案；美國「國會山莊報」報導，薛瑞福將在幾天內宣誓就職。 國防部亞太助理部長薛瑞福今天說，崛起的中國，是美國要面對的最重大安全挑戰，若他的提名獲國會同意，投資美國的「安全夥伴」如台灣與新加坡，將是他的優先要務。

薛瑞福日前接受國內媒體訪問時表示，中國的崛起，將是美國這一代面臨的最重大的安全挑戰，美國須在面對中國的長期戰略競爭中取得勝利，才能實現美國總統川普政府打造「自由與開放的印太區域」願景。而他作為智庫學者時，就認為台灣在自由與開放的印太區域扮演一定角色。

在先前國會書面證詞中，他則提到，美國須在與中國有共同利益處尋求合作機會，同時，也要注意中國共產黨對亞洲新安全架構的構想，是以中國為中心，這在很多方面與美國對區域的期望不一致。

薛瑞福先前表示，期待與日本、南韓及澳洲建立更強健的盟邦關係，美國也須重建與締約盟國如泰國及菲律賓的關係，繼續深化與「天生戰略夥伴」印度的關係；他也將投資與「安全夥伴」台灣及新加坡的關係視為優先要務，並與越南建立新夥伴關係，和重量級的安全夥伴如蒙古及紐西蘭合作。