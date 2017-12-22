台北凱撒冬日送暖 探訪長者共迎聖誕

響應公益，台北凱撒的廚師走出廚房，放下鍋鏟，拿起鼓棒，為愛義演，藉由陣陣鼓聲傳遞滿滿的正能量，熱情互動的氛圍，感動了八里安老院的每一位長者。此次活動充分展現年輕人的服務熱忱和溫暖愛心，也希望能激盪各界持續熱血支持公益，同心協力讓愛傳遞！

台北凱撒大飯店日前更於聖誕節前夕招集許多充滿愛心的團體：宏國集團、林堉琪先生紀念基金會、國際崇她台北縣社及國際崇她台北二社，一起至八里安老院關懷慰問長者們，提前慶祝聖誕佳節。此次探訪活動台北凱撒準備了豐盛的美食，像是飯店招牌的蘿蔔糕與蘿蔔絲酥餅，還有許多人氣甜點與菜色，期盼讓長者品嚐到主廚的暖心精緻餐點。為製造歡樂的佳節氣氛，台北凱撒更和愛心團體一起用心安排了許多精彩的表演節目，其中率先登場的是在台北凱撒王朝中餐廳擔任助理廚師的呂冠穎帶來精彩絕倫的爵士鼓表演，擁有街頭藝人執照他用專業演出震撼全場，演奏耳熟能詳的歌曲穿插帥氣的甩鼓棒，讓安老院的長者們也感染活力跟著節奏點頭拍手。活動的高潮則是由台北凱撒員工所扮演的聖誕老人發送禮物給長者們，帶來溫馨歡樂的耶誕氣氛。

活動的最後由宏國集團代表王淑蓉董事、林堉琪先生紀念基金會執行長周淑芬以及台北凱撒大飯店總經理楊慧娟分別致贈慰問金給八里安老院的代表殷院長，並一起與12月份的壽星慶生切蛋糕，為今天的活動畫下完美的句點。台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，「長者們的笑容就是我們最棒的耶誕禮物。今天要感謝的事情很多，除了感謝上天給我們這麼好的天氣外，更要感謝許多和我們一起支持公益活動的單位和團體。台北凱撒將會懷著感恩的心，持續的關注、力行公益送暖的活動！」