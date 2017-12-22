新竹豐邑喜來登 歡慶過聖誕、跨年感恩火雞聖誕大餐

2017即將邁入年末，但仍少不了歡樂溫馨的節慶氣氛，許多飯店為營造聖誕與歡樂的跨年氛圍，除了佈置吸睛外，更紛紛推出豐富美味的佳餚，搶食今年最後一塊餐飲大餅。特別是，今年的聖誕平安夜及跨年正逢假日，為讓民眾能享受到多樣且精緻的美味料理，「新竹豐邑喜來登大飯店」於聖誕跨年期間在「盛宴自助餐廳」、「邀月亭鐵板料理」、「迎月庭日式料理」及「光吧」，推出各項節慶應景的晚宴迎接溫馨聖誕月。

今年聖誕跨年期間，「新竹豐邑喜來登大飯店」館內四間餐廳推出聖誕跨年饗宴。12月24日至1月1日期間「迎月庭日式料理」推出「日式聖誕迎新套餐」含『季節生魚片』、『鮑汁鮮味茶碗蒸』，及『嫩煎舒肥美國安格斯戰斧牛排』或『香煎帶骨伊比利豬里肌』二選一及多樣日式料理，每套售價1,880元；「邀月亭鐵板料理」推出「鐵板聖誕迎新套餐」，可選擇每套售價2,680元的『波士頓龍蝦』或2,980元的『伊勢龍蝦』。

另外，菜色多樣化的「盛宴自助餐廳」，12月24日及12月31日兩日晚餐售價每人1,500元，另特別贈主廚特製『海陸聖誕主餐』及『聖誕金GO杯』雞尾酒各一份；位於飯店二樓的「光吧」於12月24日提供五款聖誕驚喜特調及12月31日推出『宵夜自助餐』，每人售價1,080元，讓來參加派對的賓客都能吃飽喝足享受跨年熱鬧氛圍。以上聖誕跨年系列餐飲活動詳細內容請洽新竹豐邑喜來登官網或電洽 (03) 620 6000轉接各餐廳 (以上餐廳售價需另加一成服務費)。

除了以上聖誕跨年精緻美饌外，「新竹豐邑喜來登大飯店」自即日起至12月31日期間，於大廳酒吧推出各式外售火雞禮籃及聖誕禮籃，包含『豪華火雞禮籃』每組售價4,380元，『經典火雞禮籃』每組售價3,800元，豐富精美的『聖誕繽紛禮籃』每組售價2,980元，凡消費滿一萬元以上另可享「五星主廚免費到府服務」的火雞現切服務(服務區域限新竹縣市內)。更多詳細內容詳見飯店官網或洽詢新竹豐邑喜來登03 620 6096轉大廳酒吧。