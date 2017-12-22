金典「興旺來富年菜組」超優惠 冠軍美食伴過年

農曆除夕全家人返鄉團聚，一同享受滿桌豐盛佳餚，迎接新年到來，而隨著社會型態的改變，越來越多人選擇購買外賣年菜在家圍爐，省去準備年菜的繁鎖。因此，台中金典酒店在狗年推出曾獲多項美食評比冠軍肯定的「興旺來富年菜組」， 10人份特價只要NT$9,880元(原價NT$18,000元)。

另因應現代小家庭成員不多，另有特價NT$7,500(原價NT$12,620元)的6人份，及4人份特價 NT$4,999(原價NT$6,240元)等溫馨選擇！同時，為讓大家有更多不同選擇，年菜組還提供多種單品料理、年節禮盒可供選擇，絕對是今年除夕圍爐的最佳選擇！

主廚為符合現代人愛嚐鮮的口味，花費心思設計今年的「興旺來富年菜組」，提供不同風味的傳統年菜；如主廚今年以西式烹調手法，表現年節必備的全雞料理，推出「百味珍珠雞」，是先將雞溫泡於蔬菜香料水中約40分鐘，再淋上加入羊肚菌一同煨煮的白酒奶油醬汁，並佐以奶油時蔬，讓雞肉品嚐起來軟嫩多汁，清爽不油膩。另外，象徵年年有餘的魚料理「泰式海上鮮」，主廚擺脫傳統年菜料理方式，將魚醃過後，改用乾炸的方式呈現，並佐以泰式甜雞醬，讓酥脆的口感中帶著酸甜微辣；而同樣是海鮮料理，「川味海大蝦」則是將新鮮海大蝦先炸過處理，再以薑、蒜、花椒等做成麻婆醬汁淋於蝦上，不僅增添蝦子風味，紮實具彈性的肉質，更讓人回味無窮。

除了整組年菜外，台中金典同樣持續提供多款過去獲得年菜評比首獎的「御品螺頭花膠滿罈香」、「閩式佛跳牆」、「港味聚寶盆菜」等精選佳餚，其中，除夕過年絕對不能錯過的「佛跳牆」，主廚是以熬煮12小時的頂級上湯為湯底，再加上精選排翅、蹄筋、魚皮絲等多種珍貴食材精燉4小時，湯頭濃郁，多次獲得美食評比冠軍，是團圓時不可錯過的首選佳餚。。另外，同樣廣受好評，具有象徵步步高陞意涵的「瑤柱臘味蘿蔔糕」，今年同樣強力推出，遵循廣式傳統做法，並創新在廣式臘味外加入干貝，為入口軟綿滑順的蘿蔔糕，增添不同口感及鮮味。

台中金典酒店除了整組的「雞運亨通年菜組」外，還有多種單品料理及西式年菜可供選擇，凡是於2018年2月2日前預訂，還可以享有特惠價格，趕快撥打訂購專線：04-2328-8000轉 金園中餐廳。