晶英國際行館推Ukai-Tei Kaohsiung聖誕特別菜單

晶英國際行館暨11月開幕以來，經營理念與匠心藝術的建築設計獲得世界一級精品肯定，隨國際品牌陸續預約行館空間款待貴賓的高滿意度，日本頂級餐酒「UKAI料理」及「獺祭全系列」的推陳出新更讓各界關注不斷。近期Ukai-Tei Kaohsiung推出指定牧場夢幻黑毛和牛驚艷國內外美食家，自試營運期間即一位難求的UKAI鐵板燒，近日更是訂位滿席，想品嚐的饕客至少需提前一個月預約。

晶英國際行館推出限時限量鐵板燒名額搭配住宿的一泊二食專案，適用期間即日起至2018年2月28日，讓粉絲在聖誕、跨年及西洋情人節都能與最重視的人一起慶祝，遊覽高雄舒適冬日的港都美景，品嚐日本首相欽點的國宴級美饌，享受一場寵愛自己的弛放假期。

Ukai-Tei Kaohsiung牛排館及鐵板燒應景推出聖誕套餐，UKAI牛排館聖誕雙人套餐定價$8,888元，除了炭燒頂級黑毛和牛，另有法式酥皮鴨肉澄清高湯佐鴨肝及黑松露等主廚嚴選食材料理；UKAI鐵板燒聖誕套餐則獻上由UKAI日廚團隊精彩演繹濃郁松露、黑金魚子醬、醇厚鴨肝與指定牧場的但馬黑毛和牛沙朗等殿堂級世界知名食材，單人套餐定價$7,000元，以日本國宴級細緻溫暖的款待，成就一場味蕾的極致盛宴，敬邀最值得寵愛、被寵愛的貴賓共度佳節時光。