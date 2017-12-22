高志明參與出資拍反毒微電影　名導吳念真、劉吉雄操刀掌鏡

（台灣英文新聞／施家恩綜合採訪報導）台北市政府21日邀集全國大型社團與義美企業，一同大喊反毒、反酒駕！同一時間，三部由國際知名導演吳念真、劉吉雄執導的反毒微電影也上架，成功戒毒者分享親身經歷，「回顧」歹路，拒走「回頭路」。

在21日的活動上，台北市長柯文哲憂心指出，目前國內吸毒平均年齡已降至15歲以下，需要政府施鐵腕解決。另外，身兼台灣公益廣告協會理事長的義美總經理高志明表示，希望民間與政府共同努力，讓民眾了解毒品與酒駕對社會危害有多大。

也因此，為幫助年輕世代了解毒品的危害，高志明以公益廣告協會理事長身份參與贊助，力邀知名導演吳念真及劉吉雄拍攝三部反毒微電影，找來成功戒毒的朋友回顧分享自身經歷。

在《忘了回家怎麼走》這部影片中，一名少女因家庭失和而搬出與男友同居，因新奇而嘗試包括搖頭丸在內多種毒品，後因學校老師懷疑吸毒要求驗尿，之後受保護管束。影片裏戴著帽子墨鏡的少女說道，吸毒「太傷身了」，造成她大腦記憶能力損傷，導致「做什麼事一下就忘記」，內心覺得很氣，「自己體會覺得很恐怖」。

「我很怕我哪天忘記，回家的路怎麼走」，她遺憾地說道。

在《搖搖搖搖到奈何橋》影片中，講述三名戒毒青年的真實故事。求學時期經常遭到霸凌，因不想再被欺負就加入霸凌者圈子，開始學會拉K，覺得很快樂放鬆，也不常睡覺，精力無處發洩的他們就四處滋事，生理心理都崩壞，而一路走來也發現，始終待在自己身邊的，只有家人，所謂的義氣和朋友都是假的，一次開庭法官還告訴他，同案都諉罪於他，讓他氣憤難過，悔不當初。

《白天看到鬼》影片中，講述二名男子年輕時就開始賭博、做詐騙集團，進而吸毒賣藥的2名同鄉男子，吸毒吸到瀕臨死亡。他們也看盡吸毒百態，神智不清像中邪、流鼻水不止、拉K到暈倒醒來看到鬼而不敢再碰毒。真正改變的契機，是在他有小孩之後，決定不能再讓後代重覆一樣的宿命。

誠如吳念真在影片末結語：「吸毒沒有好結局，就像花錢買刀殺自己。」

濫用K他命，會造成膀胱黏膜纖維化、萎縮，進而出現血尿、頻尿甚至失禁症狀；吸食安非他命常會產生幻覺。

根據法務部資料，整體而言，在大麻、化學合成毒品、天然鴉片與古柯鹼中，台灣的毒品盛行率低於已開發先進國家，而與亞洲鄰近國家香港和南韓接近。值得注意的是安非他命與搖頭丸，其盛行率在亞洲均高過於香港、南韓和印尼。

另外，台灣約有 30 萬的藥物濫用潛在人口數，藥物濫用主要的年齡層為 18至24 歲和 35至44 歲。18至24 歲年齡層主要施用愷他命（K他命），35至44 歲年齡層主要施用安非他命。

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高志明出資拍反毒影片 名導吳念真、劉吉雄操刀拍攝