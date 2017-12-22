冬至品嚐湯圓 如何吃得美味又健康？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（22）日是一年一度的冬至，應景食物莫過於來上一碗熱騰騰的湯圓，但可口的湯圓熱量可不低，又含有大量脂肪和糖分，提醒民眾品嚐美味湯圓需兼顧健康，掌握適時適量、注意熱量標示、減量代換、以及天然食材搭配等健康原則。

國健署表示，民眾選購食品時應仔細看清楚包裝食品的營養標示，買湯圓時也不例外，除了考量品牌與口味喜好，最好能優先選擇熱量、飽和脂肪及糖含量相對較低的產品。

日常飲食中飽和脂肪攝取過量將提高心血管疾病風險，而糖攝取過量不僅會造成肥胖、代謝異常與齲齒，也會刺激胰島素快速分泌，增加心血管疾病風險，而且糖具有成癮可能性，影響健康甚鉅。此外，湯圓外皮都是以糯米為主原料，需要更長的消化時間，最好避免以湯圓作為宵夜。

而許多民眾喜歡將湯圓當作飯後甜點或餐間點心，但糯米與米飯、麵條同屬於「全穀根莖類」，加上餡料中的肉類、油脂及糖都是熱量來源，因此食用時應減掉其他餐食中全穀根莖類、肉類及油脂類的分量，以避免攝取多餘熱量。

另外，炸湯圓在喜宴上或「宵夜場」也是廣受歡迎的食物，但油炸會增加脂肪及熱量攝取，常見如沾花生粉或淋上煉乳的吃法更會增加糖攝取，故建議民眾在家裡仍以水煮方式、品嚐滑而不膩的口感為宜，若外食炸湯圓，最好多人分食，否則一不小心熱量攝取就會過量。

國健署提醒，含內餡的湯圓已含有高糖分，建議直接以滾水煮熟食用，不需要再額外添加糖或配料；包餡鹹湯圓內餡含絞肉及油脂，建議湯頭的配料如紅蔥頭、蝦米、香菜梗、豬肉絲、香菇、韭菜、芹菜等食材都不必再用熱油爆香，儘量以無油蔬菜湯為湯底，搭配茼蒿、小白菜等當令鮮蔬，或加入各種菇類增加風味，若外食包餡湯圓，許多店家也有提供煮湯圓的「白湯」，既可品嚐食物原味，也可減少來自甜湯或鹹湯底的熱量攝取。

烹調無餡小湯圓時，可用天然的桂圓、枸杞、薑汁或桂花醬來提味，避免使用濃糖水或紅豆湯、花生湯等作為湯底；亦可加入豆腐、少許肉絲和當季蔬菜熬煮食用，可兼顧美味及營養均衡。