前美國官員：若北韓繼續挑釁  美恐摧毀北韓發射場

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國《每日電訊報》報導，前美國官員表示，若北韓繼續試放對外不友善訊息，將擬定作戰計畫摧毀其發射場或炸掉軍火庫，表達美國對抗北韓的決心。

英國《每日電訊報》報導，有2位熟悉川普政府思維的前美國政府官員，以及1名現任官員，均認為五角大廈認真考慮可以正面重擊北韓的軍事選項，其目的是要迫使金正恩政權回到談判桌。

英國消息人士轉述，一個白宮國家安全顧問麥克馬斯特(H·R·McMaster)及其他美國官員都在場的會議場合中，官員透露，川普政府目前的想法是「對付北韓，威懾及談判都行不通」，消息人士表示，聽到這些話的人都相信美國正在認真考慮軍事行動。

美國前防衛戰略主任沙奇(Kori Schake)說，「白宮深信北韓會同意放棄核武，或是美國會先出手摧毀他們，我認為美國先出手的機率是3成，其他專家認為是4成。」

美國官員認為，白宮擔心外交途徑無法遏止金正恩核武發展，近幾個月加速軍事行動選項，擬定「bloody nose」攻擊平壤的計畫，將在北韓導彈試射之前摧毀其發射場，或炸掉軍火庫，藉此讓金正恩政權意識到美國阻止其發展核武是「認真的」。

上(11)月北韓再度發射洲際彈道飛彈，當時美國駐聯合國大使哈利(Nikki Haley)在安理會上表示，北韓再度試射讓世界更靠近戰爭，她表示，「我們從不尋求與北韓一戰，今天仍然不尋求戰爭。如果發生戰爭，是因為我們目睹持續不斷的侵略行為。」而若發生戰爭，北韓政權將被「徹底摧毀」，她並要求中國大陸停止向北韓輸油。