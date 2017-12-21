台北西門町意舍酒店 意舍節慶市集開張啦！

什麼都賣，什麼都不奇怪！西門町史上最歡樂逗趣的創意市集盛大開張啦！台北西門町意舍酒店即日起至2018年3月4日止，於1樓的街道沙龍區舉辦了節慶市集活動，現場販售多樣的趣味小物跟文創商品、還有各種現點現做的人氣美食與甜點，食買玩通通一網打盡，陪您一起瘋玩迎接2018年！

正在規劃即將接踵而至的連續假期行程嗎？還有什麼比跟三五好友相約來台北西門町意舍酒店逛市集採買準備過冬的物品，一起享受節日的溫馨氣氛還要有趣！風格獨具的歡樂意舍節慶市集擁有浪漫夢幻的佈景與拍照背板，搭配豐富光影呈現，讓人不自主地拿出手機留下珍貴獨特的影像記憶。現場還供應多道「吃吧」招牌餐點，有獨樹一格的超人氣底特律方形披薩、以及最受到消費者喜愛的美式起士肉醬熱狗堡、墨西哥燻雞脆薄餅等美味輕食通通不缺席！除此之外，冬季限定的聖誕熱飲讓您能在寒冷天氣中感受暖暖馨香，體驗幸福環繞的耶誕節氛圍。

台北西門町意舍酒店，一個充滿驚艷美食與潮流音樂的流行聖地，更是拜訪西門町不容錯過的地方，不論是想感受繽紛溫暖的聖誕節氛圍，亦或是安排跨年夜的派對前哨站，充滿歡趣與溫暖的節慶市集與酒店都是歲末假期的絕佳去處，快來與台北西門町意舍酒店一起吃喝玩樂逗陣行。