加泰隆尼亞議會改選  獨派3政黨獲過半席次

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）西班牙加泰隆尼亞自治區昨(21)天舉行議會選舉，最新開票結果顯示獨派政黨贏得勝利，料將再度掌控過半多數議席，西班牙陷入數十年來最嚴重政治危機後，將出現更不確定局面。



《中央社》引述《法新社》報導，午夜前已開出95%選票，3個獨派政黨「加泰隆尼亞左翼共和黨」(ERC)、「一切為了加泰隆尼亞」聯盟(JxCat)、極左派「人民團結候選人黨」(CUP)可望拿下地區議會135個議席中的70席，只比他們在2015年上次選舉贏得的72席少兩席。



另外3個顯然支持加泰隆尼亞繼續留在西班牙的政黨則料將獲得57席，遠低於取得過半優勢所需的68席。



不過這次改選獲得最多票數的政黨是統派公民黨(Ciudadanos)，得票率25%、拿下36席，比原本的25席大幅增加，可望成為議會中最大政黨。但由於公民黨幾乎不可能和其他統派政黨結合執政，3個獨派政黨是否能在今後幾個月達成協議，共組新政府，也是未定之天。



由於統獨雙方陣營政治人物都大力催票，聲稱這次選舉對加泰隆尼亞前途關係重大，投票率突破80%，創下新高紀錄。



加泰隆尼亞自治區10月1日違法舉行公投，地區議會逕行宣告獨立，但西班牙中央政府隨即引用憲法，終止加泰自治權，罷免自治區政府領袖並解散議會，重新舉行議會選舉。

這也使得前自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)流亡比利時，但《路透社》報導，普伊格蒙特可望重新取得領導人地位。