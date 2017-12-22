聯大128對9票反對耶路撒冷地位   要求美撤回決定 

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）聯合國大會昨(21)天以128票對9票通過決議，反對美國承認耶路撒冷為以色列首都的決定，要求美國撤回這項無效的決定。另有35個國家棄權。

川普日前宣布承認耶路撒冷為以色列首都，計畫將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，在國際社會掀起一陣譁然。

美國18日在安理會動用否決權擋下反對美承認耶路撒冷為以色列首都決定後，聯合國大會昨天在土耳其與葉門代表阿拉伯國家與伊斯蘭合作組織要求下召開緊急會議，以128票對9票通過決議，反對美國此項決議，也要求撤銷決定。

《法新社》報導，在聯大193個會員國表決前，美國總統川普警告，「我們會看著」，並揚言報復支持這項動議的國家，包括中斷金援。

《路透社》指出，儘管如此，仍有多達128個國家支持這項決議，但川普的警告似乎也收到一些效果，除了美國、以色列、瓜地馬拉、宏都拉斯、諾魯、帛琉等9國投下反對票，還有加拿大、墨西哥等35國棄權。

決議強調，耶路撒冷最終地位問題須依聯合國相關決議並經談判解決，任何聲稱已改變耶路撒冷性質、地位、人口組成的決定與行動，皆不具任何法律效力，且必須遵照安理會決議予以撤銷，同時根據安理會1980年通過第478號決議規定，不在耶路撒冷設立外交使節團。

儘管聯大決議不具法律強制約束力，只能算政治壓力，但對美國總統川普的決定相當難堪。

本周二，美國駐聯合國大使妮基哈利(Nikki Haley)在給幾十個聯合國成員的信中警告，「他們應該知道美國總統和美國重視這次投票」，「總統將會認真關注這次投票，並要求我報告那些對我們投反對票的國家。我們將會注意每一個投票。」

她補充道，「總統的聲明不會影響(耶路撒冷)地位的最終談判，不會影響以色列在耶路撒冷主權的界限」，「總統已經表示會支持耶路撒冷聖地保持現狀。」