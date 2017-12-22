央行利率連6凍 彭淮南10個關鍵問答

（中央社記者蔡怡杼台北電）中央銀行21日召開今年第4季理監事聯席會議，宣布利率「連6凍」維持不變，重貼現率仍為1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%。



今天也是央行總裁彭淮南20年任期最後一次召開理監事會，以下為理監事會後記者會，彭淮南接受媒體提問的10個問答，媒體提問簡稱「問」，彭淮南回應簡稱「彭」。



問：央行理事、中華經濟研究院董事長胡勝正表示，明年全球經濟狀況會比較險峻，但總裁卻認為明年經濟展望穩健復甦，兩者好像有落差，到底明年經濟狀況為何？



彭：就環球透視機構（GI）預估，全球經濟成長率明年跟今年一樣為3.2%。但若進一步來看，除受到稅改計畫的影響，美國明年經濟成長率會高於今年外，其他國家明年經濟成長率都是低於今年。



問：美國若啟動大規模稅改加上美國聯邦準備理事會（Fed）維持升息步調，台灣及亞洲新興市場國家明年會不會造成資金磁吸效應？



彭：美國稅改會造成全球租稅競爭，且降低公司營運所得稅結果，企業會增加到美國投資，不過，這不會馬上會顯現，因為台灣的營利事業所得稅比美國還低1個百分點。台灣現在是17%，假使恢復到20%，仍比美國的21%低於1個百分點。



問：全球低通膨是比較長期普遍的現象，理論上最適通膨率將來可能會低於2%，央行將來考慮升息時，最適通膨率會下調嗎？



彭：最適通膨率沒有下調，央行仍維持2%。



大家一定會問美國升息，央行為什麼不升息，這很簡單，因為美國已經接近充分就業，但台灣還是負的，且台灣實質利率也比美國高，跟美國情況不一樣。更重要的是，匯率對國內經濟的影響會高於利率對國內經濟的影響。



問：央行的立場是贊成調高最低工資以及制定最低工資法相關法令嗎？最低工資要調整到多少？



彭：個人贊同調高最低工資，事實上，包括台灣很多國家都在調高最低工資，且最低工資的調高要考慮物價、勞動生產率等。



當市場失靈時，政府就要來關心。至於最低工資要調高到多少，現在我答不出來。



問：新聞稿有提到油價上漲，但新台幣升值，所以抵銷掉一部分的通膨，但全世界預估明年油價是上漲的，央行對明年通膨展望卻是穩定，意思是新台幣明年還會繼續升值？



彭：沒有這種關聯性的。台灣有結構性問題，在台灣的消費者物價指數中占比16.6%的基本民生費率是不會動的，只有83.4%的部分會動，所以，加權平均起來後，物價會比較低。



問：豪宅管制這次還是沒有放寬，央行的考量？



彭：一般房貸成數也不過6成8、6成9，豪宅貸款成數上限是6成，也不是很嚴苛，管制合理。



問：目前實質利率還是正的，利率是允當的水準，但美國升息後會有利差擴大的問題？目前貨幣政策基調還是適度寬鬆嗎？



彭：美國實質利率是負的，台灣實質利率卻是正的，而且美國是接近充分就業，台灣卻還是負的。另外，貨幣政策基調還是適度寬鬆。



問：有人說低薪是你間接造成的，要為自己平反嗎？



彭：薪資必須要靠生產力的提高，勞動需求曲線主要反映勞動生產力，投資增加後、勞動需求會增加，但台灣投資不是很好，勞動市場很難提高，這應該是要經濟的方法去處理。



另外，很多人也把生育率降低歸於匯率，然而，匯率何其無辜。



問：今天有發布明年理監事會4次開會日期，這是前所未見的作法，且理監事的召開是由央行理事們決定，現在公布明年4次開會日期，意味總裁明年還會續任嗎？



彭：不是這樣的，沒有續任的意思，且要這樣來看，那我現在不就什麼事情都不能做。主要是因為有人反映，每次開會前大家都會問他什麼時候開會，央行就宣布明年的開會時程，且聯準會也都宣布，給大家方便。



問：明年有很多央行總裁換人怎麼看？退休後有什麼打算？總裁對下一任總裁人選的看法？或建議？總裁要發表退休感言嗎？確定明年2月就要退休嗎？



彭：我會記得我講過的話，退休就是退下來休息；下一任總裁人選，我要尊重總統的職權。