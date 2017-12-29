〈時評〉檢調雖未違法 卻無法杜絕疑慮  

新黨發言人王炳忠在遭到檢調搜索時，大開網路直播對抗，這是藐視司法之舉，絕對不可取；而且，有些人士將此扣上綠色恐怖的大帽，也絕對是混淆視聽，企圖抹黑民進黨政府。只是，檢調單位的偵查手段若不再精進，以後恐怕很難杜絕類似爭議。



根據我國訴訟規定，為協助司法機關發現事實真相，作證為國民應盡的義務，且證人經合法通知或傳喚，無正當理由而不到場者，可以拘提。只是，這必須視有無緊急情況，否則，一般傳喚都會事先通知。



這次王炳忠案方偵查手段，是調查單位報請檢察官後，直接開出約談通知書、傳票、拘票及搜索票，也就是所謂的「三票一書」，這是最經常使用的辦案手法。



檢調人員以國家安全法案件為由，將王炳忠等人以先證人身分約談到案，在法律程序上沒有任何疑慮，況且，證人是否轉被告，均看檢調單位掌握的實際事證，若當事人沒有涉案跡證，卻在搜索過程，被檢調人員發現一些有力證據，就可以轉為被告。



但面對檢調的進攻，人權的保障重點，在於有無對等的武器。過去，法院開聲押庭時，被告和律師無法閱卷，根本不知檢方掌握的證據，容易遭到突襲，現在修法後，讓被告在遭聲押時與律師將可要求閱卷，讓雙方對等公平；同樣地，既然將證人轉為被告是重要偵查作為，也應給予證人對等權利，理應可以有律師在場，以捍衛防禦權。



因此，本起案件爆發後，許多人士呼籲透過修法，讓證人在被約談時，律師可以在場；不過，目前以證人被約談到案時，律師不能在場是合乎現行規定，也沒有違反法令規章，若要據此指責是侵犯人權，那絕對不只是這起案件而已，而是一種普遍的現象，有必要整體性的檢討。



至於約談過程中，基於偵查不公開的原則，本應悄悄進行，但王炳忠透過直播大肆宣傳，這當然可以視為他對抗的手段，但另一個合理的懷疑是，若王炳忠真的有涉案時，大可利用直播趁機展開勾串。值得重視的是，面對科技日新月異，如何防止類似情況一再發生，應該進一步規範與討論。



然而，要正本清源的是，不妨趁機釐清一些司法人權規範，才能讓國家安全與人權保障獲得平衡，不再受人批評，讓皇后的貞操一再受到挑戰。

（作者李平華，資深媒體人）