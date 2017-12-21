電玩「奔跑吧！台北」 操縱柯P闖關各重要施政！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）臺北市長柯文哲上任即將滿3週年，柯文哲臉書下午公布新一波宣傳，這次北市府製作一款復古小遊戲「奔跑吧！台北」，讓市民在遊戲中了解柯文哲過去3年重要施政，並操縱柯P破關，一一解決老人共餐、軸線翻轉、蓋公宅的難題。

柯文哲在臉書指出，電腦對他來說是工具，不是遊戲機，所以先前去看電競大賽，也是不太懂大家在幹嘛，只看到現場觀眾唧唧叫，好像很興奮的樣子。

柯文哲還透露，前一陣子，年輕幕僚們興沖沖的說要透過創新的小遊戲方式，跟大家介紹一下上任三週年的施政成果。柯P看了之後只覺得「這遊戲畫素怎麼這麼差」，但幕僚告訴他，這叫做「復古」。

遊戲中，要完成老人共餐、軸線翻轉、蓋公宅的任務之外，還有不少讓人哭笑不得的障礙物，比方說那本我到現在還是覺得奇怪的「鐵血市政廳」雜誌封面、當時讓我們被罵慘的「Go Go Bravo台灣有你熊讚」廣告中的蒙面人，以及令人討厭的煙霧彈。

柯文哲最後坦言，自己真的越來越難預測年輕人會喜歡什麼，就像他也搞不太懂為什麼那張去SBL開球的照片會爆紅，但既然怪怪的東西都反應不錯，就讓大家放手去做，並邀請大家打開手機、電腦，按下連結，一起來玩「奔跑吧！台北」