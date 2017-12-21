持續推動台灣農業保險  富邦產險水稻保險107年第一期水稻保險開賣！

富邦產險107年第一期水稻保險開賣！富邦產險今(21)日於臺南市官田區辦理「107年一期作水稻保險宣導說明會」，邀請農委會副主任委員李退之親臨致詞，說明農委會推動農業保險情形，並強調水稻是臺灣最重要的農產品，不但種植面積最廣，產值佔各農產品項的首位，因此水稻生產情形與水稻產業輔導一直都是農委會關注的焦點。

「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」承保106年度二期稻作，宣導期間農委會及台南市政府不僅大力支持，更分別提供農民50%及33.33%的保費補助，農民僅須負擔10%的保費保單即可成立，因此台南市各地區農民投保踴躍。投保「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」的農民，若於保險期間，面臨到颱風、乾旱、豪雨、冰雹或是病蟲害等災害造成產量減少，只要農委會公告農民所在鄉鎮市區的水稻平均產量低於保險約定的保證產量，短缺的收穫量就能獲得保險理賠。統計台南106年二期稻作之投保面積已達到了717公頃，顯示政府照顧農民及推動農業保險的決心。

富邦產險表示，由於全球氣候變遷越來越極端，農業所面對的天災風險大幅增加，有鑑於政府天然災害現金救助金額有限，政府欲藉由農業保險機制的建立，來協助農民分散天災風險並減輕其因天然災害所致的重大損失。107年度的一期稻作試辦即將開始，政府說明除了保有現金救助之外，同樣提供高額保費補助，藉由現金救助與保費補助雙軌並進，培養農民保險觀念，並鼓勵農民持續投保。

富邦產險長期關注社會需求，秉持發揮正向力量的理念，以促進台灣農業穩健發展為企業目標，致力發展更全面且多元的保險商品。未來也將持續規劃其它類型的農作物保險商品，提供農民更完善的保障方式。