名導吳念真、球后戴資穎雙代言人加持中華電信

中華電信今(21)日宣布，MOD用戶將於年底突破160萬戶，客戶數較去年大幅提高2成，並邀請知名導演吳念真、世界羽球球后戴資穎擔任代言人，分享MOD如何讓自己重新愛看電視，力拼明年突破200萬用戶。

中華電信董事長鄭優表示：「MOD引領國內數位電視的發展，今年與頻道商共同推動全新分潤制度，並推出『頻道輕鬆購』單頻選購，鼓勵頻道商引進優質影音，用扎實的內容吸引觀眾訂閱，形成頻道商、平台以及消費者的正向循環，是影視產業的成功革新。」

繼年中找來知名導演吳念真擔任代言人，並推出「頻道自由選，單頻輕鬆購」，中華電信MOD短短半年內用戶數從130萬成長至近160萬，漲幅超過兩成，中華電信乘勝追擊，再度邀請球技風靡世界的球后戴資穎，與吳導共同為MOD代言，分享因為MOD而重新愛看電視的美好收視經驗。

吳念真導演表示：「開始使用MOD後，透過頻道輕鬆購，以優惠價格訂閱生活知識頻道及古典音樂頻道，想看哪台就買哪台，我家的電視我做主！」肯定中華電信MOD持續努力推動收視自主權，讓消費者自由選擇適合自己的精彩影音內容。

戴資穎則分享因為常在國外比賽，回家的時間非常不定，單點電影成為她的放鬆良伴。當然，體育頻道也絕對不能少，MOD豐富的體育節目，讓她隨時關心體壇動向，也非常期待明年MOD帶來的「2018俄羅斯世足賽」。