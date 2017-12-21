新北耶誕動健康遊戲百科闖關GO!

新北市政府教育局副局長黃靜怡今（21）日，至新北市立板橋幼兒園-新民分班與學童進行「聖誕闖關歡樂GO」活動，關卡設計運用本市「0-5歲運動遊戲百科專書」結合新北動健康與歡慶耶誕城元素，讓幼兒們盡情快樂的運動和遊戲。

黃靜怡副局長表示，新北市出版的「0~5歲幼兒運動遊戲百科」內容設計結合課綱，讓小朋友在遊戲中正確發展身體動作，鍛鍊體能，小朋友從幼兒園階段開始培養愛運動的好習慣。也期待新北市的幼兒園透過這本專書，發展出更多活潑有趣的課程讓小朋友頭好壯壯、活力滿分。

板橋幼兒園新民分班運用「0~5歲幼兒運動遊戲百科」專書，設計園內適性適齡大肌肉運動課程，在濃濃的新北歡樂耶誕氣氛下，安排運動闖關遊戲，孩子們在屬於自己的耶誕城中盡情的揮灑汗水。

活動中小班的小朋友與聖誕老人一起發禮物；中班則是要幫麋鹿裝飾美麗的耶誕樹；至於大班的小朋友則需要通過呼拉圈、轉轉發泡球等層層的關卡救美麗的聖誕公主出來，孩子們在寓教於樂的活動中收穫滿滿！

教育局表示，為推廣新北動健康及提升新北幼兒體適能水準，今年8月特別邀請日本早稻田大學前橋明教授就近年研究發現幼兒所面臨的生活問題進行專題演講，並翻譯教授著作《0-5歲幼兒運動遊戲百科》一書，發送至本市各公私立幼兒園。書中的各項小遊戲可徒手或是透過簡單道具操作，可培養孩子不同部位的肌肉發展，清楚又明確的玩法搭配生動活潑的圖說，讓使用者均能搭配設計出屬於自己的運動遊戲，藉以增進幼兒的身體動作、用具操作、健康行動三面向的能力。