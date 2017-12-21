UBA大專籃球賽男子甲二級賽事爆流血衝突

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 昨(20)日於國立臺北商業大學登場的男子公開二級比賽預賽，在經國管理暨健康學院與台北海洋技術學院一役，發生經國的球員揮拳導致對手濺血，海大球員鼻樑歪掉當場流鼻血。

據了解，兩隊球員在籃下卡拉搶籃板時，經國管理暨健康學院的球員竟直接出拳毆打台北海洋技術學院的球員的鼻樑，他當場血流不止，被迫退場送醫急救。台北海洋技術學院籃球隊教練張鈞淯對於經國學院球員出肘的舉動表示非常不滿。在比賽結束後在個人臉書上開罵並附上影片讓大家來評理，痛批他們參加的應該是自由搏擊，而非UBA男子甲二級籃球聯賽。​

張鈞淯教練在貼文中提及：「我們參加的到底是籃球聯賽還是自由搏擊？我的學生被打到鼻樑歪掉、鼻血直流，結果裁判說沒看到、技術委員說沒辦法處理，我要怎麼接受？我要怎麼跟學生家長交代？這就是經國學院的學生素養？然後該隊教練還跟球員說：你打完人就趕快跑，還回來幹嘛？這是一個教育單位的教練該有的言行？請教所有的師長、朋友，公平正義該如何伸張？」

據《聯合報》報導指出，今日經國管理暨健康學院主任秘書隋杜卿表示，經國的學務長將親自前往台北海洋技術學院參加協調會議，了解事件始末，對於這次衝突該負的責任會完全承擔。