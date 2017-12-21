台灣年輕學子用努力及創意翻轉未來

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）國泰人壽慈善基金會於周三（20）舉辦年度「國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，總共有39位青年學子及14組團體獲獎，每人可獲得6至20萬元的圓夢獎學金，總頒發金額高達500萬元。

國泰慈善基金會董事長錢復表示，今年的獎助計劃的主題為「翻轉」，而翻轉作為一個動詞，代表需要仰賴行動達成運轉，也因此他希望每位獲獎得主都能找到心中的信念，用行動翻轉外界眼中的不可能，用成就來榮耀自己、幫助社會。

在接受中國時報訪問時，獲獎人林頌閔表示，國中時開始嘗試燒菜給弟弟吃，逐漸練就一番好手藝，而下定決心要當廚師，則是在第一次參加學校營隊時，看到同學對自己準備的飯菜吃得津津有味，林頌閔形容「那種感動難以言喻」，也因此開啟他的廚師之路。

目前就讀於台南應用科技大學餐飲系四年級的林頌閔，今年還獲頒總統教育獎，在七月時入總統府接受總統蔡英文表揚。除此之外，林頌閔今年九月參加馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽（Culinaire Malaysia FHM）也表現不俗，奪下現場烹飪西式肉類雞肉組（專業組）銀牌與烹飪西式鮭魚學徒組金牌。

而另一位同樣曾獲頒總統教育獎的獲獎得主，是就讀屏東縣枋寮高中三年級的陳姿鳳，年紀輕輕的她在化學領域表現不凡，曾獲得第56屆中小學科學展覽會高中學校組化學科大會獎第一名及2017年台灣國際科學展覽會獲化學科四等獎。

她告訴中國時報記者，父親因病過世，而母親又是印尼新住民，在單親環境成長使得她從小很自卑，直到參加化學科展並屢次獲獎，才讓她逐漸找回信心。

陳姿鳳表示，自己曾經隨母親造訪印尼，發現當地醫療資源缺乏，因此她的第一志願是藥學系，並且希望未來能夠從事偏鄉醫療服務。

根據主辦單位的資料指出，國泰卓越獎助計畫獎勵三類優秀學子，第一類為家境清寒表現卓越的高中職學子，第二類為於各領域中表現傑出且具特殊功蹟的學生，第三類則是熱衷投入文化教育、社區關懷、永續經營、金融科技以及新興議題的青年學子。