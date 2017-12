非洲象存活二樣情　 中國禁賣救象、日本尚在電商

(台灣英文新文 / 國際組綜合報導) 中國將於明(2018)年1月1日禁止境內所有象牙買賣,然而鄰近的日本仍對境內的儲藏象牙管制鬆散。國際野生動物貿易研究組織(TRAFFIC)報告指出,日本政府打擊象牙走私不力,雅虎日本等網站仍有象牙交易,而多數銷往中國。

國際非營利環保組織「WildAid野生救援」引述中國國家林業局表示,相較於前一年的高峰期,非法象牙走私進入中國的查緝量在2016年降低80%。而在上(11)個月,廣西海關成功查獲165支象牙,這批重達360公斤的象牙預估價值約440萬美元。這個查緝意味著中國官方已主動採用更多情報蒐集與調查等方式,來找出非法野生動物買賣,而非一般隨機的邊境檢查。

《美國之音》(Voice of America)報導,每年約有2萬頭非洲象因為象牙遭盜獵者殺害,去年全球收繳象牙量達到40萬噸,而全世界的象牙貿易有70%最後皆銷往中國。

中國國家主席習近平於2016年12月30日正式宣布,2018年1月1日起禁止境內所有象牙買賣。WildAid執行長奈彼得(Peter Knights)對此表示,中國的象牙禁令對大象來說非常關鍵,這是為降低象群盜獵而跨出的最大一步(the greatest single step toward reducing elephant poaching)」。

​然而,瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 簡稱CITES)於20日發布報告指出,日本對於境內的儲藏象牙管制仍然鬆散,且有破壞制止象牙非法交易的努力。

國際野生動物貿易研究組織(TRAFFIC)報告也指出,日本政府打擊象牙走私不力,雅虎日本等網站仍有象牙交易。他們還觀察到,自2011年到2016年間,日本共走私出口2.42噸的象牙及相關製品,而多數都是銷往中國。

奈彼得表示,聯合國已經一致呼籲各國關閉境內象牙市場,讓日本成為僅存、還不願跟上全球潮流的主要象牙消費國。

國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, 簡稱IUCN)估計,過去10年來,非洲大象的數量減少了11.1萬頭。縱然非洲大象盜獵個案整體趨勢已從2011年的高峰期開始下降,但從整個非洲大陸層面來看,盜獵比例仍偏高。根據世界自然基金會(World Wildlife Fund, 簡稱WWF)的一項調查顯示,在2008年至2016年期間,喀麥隆共和國、剛果共和國、中非共和國和加蓬部分地區的大象數量已下降了66%。

▲照片由WildAid提供。