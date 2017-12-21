Uber不符兩要素  歐盟：它是運輸服務非數位企業

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國有線電視《CNBC》報導，歐盟法院(European Court of Justice)昨(20)日作出裁定，美國叫車app Uber是一間運輸服務公司，而非數位企業。這項根據兩要素所做的裁定具有重大意義，決定了歐洲各國可以如何規範Uber，它們必須遵守交通規則與執照要求。

歐盟法院解釋，「Uber所提供的服務，包括媒合個別乘客與非專業司機，是一項包裝在交通運輸領域底下的服務」，「歐洲各國可以境內的交通法規範Uber。」

長期以來，Uber一直將自己定位在「資訊社群服務」(information society service)的角色，透過他們的app做為乘客與司機之間的中介，這項認定能使自己免受歐洲國家法規規範，並被視為數位服務而輕易跨越邊界，在歐洲單一市場境內通行。

然而，許多國家主張Uber應該被視為計程車行業，應該與計程車業者一樣遵守各國法規。

對此，Uber發言人回應，「這項裁定並不會影響多數歐洲國家的情況，因為我們在當地已遵循交通法規，但上百萬歐洲人可能會開始避免使用像我們這類的app。」

Uber在歐盟非第一起爭議

2014年，一個名為Elite Taxi的組織要求法院裁罰Uber在當地的營業行為，他們批評Uber對Elite Taxi的計程車司機而言是不公平競爭，尤其Uber竟然允許無照司機透過他們的app開車載客。這起案件最後上訴到歐洲最高法院，亦即歐盟法院。

今(2017)年5月，歐盟法院法務總長Maciej Szpunar表示，在他的見解認為Uber並非一個「資訊社群服務」，要被認為是「資訊社群服務」企業，首先必須該項服務中未依賴電子媒介的部份是「經濟獨立」的，亦即在Uber的案例裡，司機(未依賴電子媒介的部份)要是「經濟獨立」的。

另一項要素是，Uber能否提供全程完整的服務，例如線上零售業者有一個網站或app用來販售並郵寄商品，在Uber的案例中就代表Uber需要自己去招募司機，但Uber已表示他們的司機不替該企業工作，是獨立身份。

歐盟法院顧問說，Uber都不符合上述兩項要件，因此只能算是運輸服務公司。

然而，美國電腦暨通訊產業協會(Computer & Communications Industry Association)發布一項聲明表示，歐盟法院的裁定「強烈威脅到歐盟法律對網路媒介的應用」。歐盟法規政策遊說團體副主席Jakob Kucharczyk說，「在今天的裁定之後，創新企業家將被分歧的各國和各領域法規所束縛，不利於歐洲打造一個整合數位單一市場的野心。」

Uber在五年前進入歐洲，自那時起開始與當地執法者與計程車業者產生衝突，引發計程車業者的抗議。例如在倫敦，Uber打輸一場「司機必須通過嚴格的英語語言測驗」的官司；義大利法院也曾暫停Uber app的使用，但這道強制令日前被更高級法院中止。而在丹麥，今年3月Uber曾表示因為新法規頒布，將退出丹麥市場。

即便如此，Uber在歐洲的運作仍時有斬獲，在多數歐盟國家仍可見到Uber身影，去(2016)年在柏林和馬德里禁止Uber上路後，他們更開設新的UberX服務，並遵循當地法規。

總部位於倫敦的高端短租公司Onefinestay創辦人與執行長Greg Marsh就說，多數Uber司機還是很珍惜這間公司的價值，叫車服務在乘客間的受歡迎程度迅速竄升，他表示，「如果多數人都喜歡這種服務而願意搭乘，同時也有許多人願意加入成為司機，那禁止這項服務就顯得有點狹隘。」