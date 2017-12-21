韓國人氣男團SHINee成員鐘鉉18日自殺身亡 今日出殯

(台灣英文新聞/ 娛樂組 台北綜合報導) 韓國人氣偶像團體SHINee成員鐘鉉週一（18日）傳因憂鬱症纏身燒炭自殺身亡，享年27歲，遺體昨早入殮，今早（21日）上午8點在首爾峨山醫院葬禮場舉行出殯儀式。

鐘鉉的親姊姊手捧遺照痛哭著走在前面，SHINee成員珉豪尾隨在後低頭捧著牌位；其他成員溫流、KEY、泰民、Super Junior成員利特、銀赫、東海則負責抬棺。此外，與鐘鉉情同姊弟的少女時代成員太妍淚崩，需要靠身旁同樣在哭泣的潤娥、素英支撐。場外有超過千名粉絲目送他最後一程，場面哀戚。

鐘鉉今早舉行告別式，採基督教儀式，過程低調不公開，僅親友參加，隊友珉豪、溫流、KEY、泰民以喪主身份出席，他的圈內好友們也都紛紛現身哀悼。

太妍昨在IG哀悼鐘鉉，稱「不會讓你孤單」，今送走鐘鉉哭到不能自己，以手摀住半張臉啜泣，潤娥雖拍肩安慰她，雙眼早已哭紅，俞利、秀英、孝淵也頻頻低頭拭淚，讓人相當不捨。

此外，台灣的粉絲昨日藉由抽中台北101大樓跑馬燈留言的機會，寫下「鐘鉉謝謝你 ，因為你我們很幸福」。很多粉絲也在大樓外唱歌悼念他們的偶像。

除了台灣的粉絲，昨日在新加坡的芳林公園演說者角落，新加坡的粉絲也在為他們心目中的偶像舉行燭光追悼會。

另外一個韓國偶像團體東方神起昨日在日本東京巨蛋舉行演唱會時也透過大屏幕向鐘鉉表達哀悼。