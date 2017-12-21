義美高志明：反毒﹒不酒駕 熊讚！

(台灣英文新聞 / 黃慧瑜​ 台北報導) 臺灣酒駕肇事悲劇頻傳，根據TADD酒駕防制社會關懷協會統計，2016年警方取締酒駕違規件數高達10萬4756件，平均每天取締287件酒駕違規，每天有超過24人因啷噹入獄，因酒駕造成的傷亡人數高達7,095人。台灣公益廣告協會與TADD台灣酒駕防制社會關懷協會以及獅子會300A1區今(21)日邀集全國大型社團與企業，包括醫事團體、台灣公益廣告協會會員、媒體企業、計程車與代駕企業等40家業者共同簽署防酒駕宣言簽署行動，共同打造「酒駕零容忍」的決心，台北市政府吉祥物「熊讚」也到場號召市民「吃毒、酒駕毋是好代誌」。

身兼臺灣公益廣告協會理事長的義美食品總經理的高志明指出，今天帶著沉重心情來參與此活動，因感嘆每年不少無辜生命因酒駕而犧牲，但酒駕多年沒有減緩，令人惋惜，民間也希望跟政府一起努力更有效防治方式除此之外，今年度選擇以反毒做倡議，邀請導演吳念真拍攝反毒為電影三部曲。

台北市長柯文哲表示，每年酒駕傷亡人數有近半數集中在歲末年初，因忘年會、春酒很多，再加上過年期間應酬也多，所以選在此時宣傳防酒駕，效果比較好。

除了防酒駕外，今年也加入反毒倡議的議題。根據國衛院調查發現，吸毒年齡層已經下降至12.5歲，其中有23%的學生，首次接觸毒品場所竟然是在學校，更有40%的非法藥品來自同儕之間，以往反毒宣導皆在高中舉辦，接下來將以更活潑的方式進入國中宣導。