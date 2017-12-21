川普計畫明年2月訪英   與梅伊的齟齬不再？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國總統川普計畫將在明(2018)年2月造訪倫敦，參加斥資7億5,000萬英鎊新建的美國大使館落成儀式，順道受英國首相梅伊(Theresa May)的邀請拜訪英國，但這並非完整的國是訪問，可能不打算會見英國女王。

英國媒體《Express》報導，有民眾擔憂，在國內製造分裂、引發爭議的川普若抵達英國，恐在倫敦街頭引發巨大抗議聲浪。

受到梅伊的邀請，兩國領導人先前曾於電話中討論這趟訪英行程。這是在川普今(2017)年11月於Twitter轉發英國極右派政黨「英國優先黨」(Britain First)領導人的爭議影片後，兩國領導人首次對話。

今年11月，川普在Twitter上轉發「英國優先黨」副主席Jayda Fransen發布的三支反穆斯林影片，此舉大幅提升了英國優先黨的關注度，但也引發爭議。當時梅伊透過發言人批評川普轉推影片的行為是「錯誤的」，並說「絕大多數英國人民不認同極右派的偏激言論，因這違反了英國的價值，正派、容忍和尊重。」

對此，川普回擊，「不該注意到我，聚焦在那些發生於英國境內、破壞性的極端伊斯蘭恐怖主義。我們(美國)好得很！」

11月爭議後，許多人揣測川普是否會按照計畫拜訪英國，儘管梅伊並未取消對川普的邀請，但有些英國國會議員堅持不歡迎川普入境。

「蘇格蘭國家黨」(SNP)領袖要求暫停邀請川普來訪；工黨黨魁Jeremy Corbyn則表示這趟行程恐怕不包含會面女王。

工黨議員Stella Creasy也希望能暫停訪問行程，他在受訪時表示，「分享並轉貼英國優先黨的影片，表示他並不尊重我們的民主體制，將我們人民陷於危險之中。」另一位議員David Lammy推文表示，「川普的行程預訂在2月26至27日，把這日子記下，他將見識到這國家史上最大規模的抗議。」

白宮可望於未來幾週公開證實這項訪問行程。白宮發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)表示，「這項邀請已被接受，我們正在研擬相關細節，希望能盡速對外宣布。」

這(12)月稍早，美國駐英國大使Woody Johnson表示，梅伊對川普Twitter發文的批評是一起「誤會」，宣稱兩人的關係「仍非常良好」；儘管坦承雙方有些齟齬，但他說，「我相信他會來英國。雖然還沒正式宣布，但我希望他會。」