香格里拉台北遠東國際大飯店 外帶年菜熱賣中 饕餮盛宴帶著走

戌犬騰歡迎好年，香格里拉台北遠東國際大飯店以豐富多樣的「香」聚美食，讓您近悅遠來，福氣開來！由飯店馳名粵菜餐廳「香宮」(6F)及「上海醉月樓」(39F)精彩獻上一系列團圓外帶佳餚，無論是精烹細琢的粵式美饌，亦或是深蘊絕活的滬杭滋味，道道展現炊金饌玉之極致，讓您的團聚時刻無從挑剔！逾數十種的精選美餚，包含單點及套餐豐富選擇，除了年年熱賣的「萬利添福賜─蔥烤婆參燴虎掌」及「年年步步高─滬式醬爆肥蟹」，上海醉月樓更首度推出豪華滬式「鮑參極品佛跳牆」，以各式頂級海品獻上最誠摯的年節祝福！而每年訂量超過百套的外帶中式年菜套餐，六人份NT$12, 888起，凡訂購套餐即送精選葡萄酒一瓶！而於2018年1月31日前訂購套餐且付清款項者，享早鳥優惠85折外，還加贈該餐廳85折餐券，讓你喜上添喜！搶訂請洽(02)7711-2080。​ 除外帶年菜之外，香格里拉台北遠東國際大飯店今年尚有「金牌XO醬」(NT$690)、「綜合年糕」(NT$650，含馬蹄糕、傳統年糕、蘿蔔糕、芋頭糕)、「財神元寶」(NT$988)等12款節慶應景美禮，亦推出「旺事如意」、「十犬十美」兩款精緻禮籃，不僅內含華美豐盛的年節選物，以皮革打造的質感包裝，讓您表心意不忘面增光！禮籃大宗訂購另享優惠；提貨時間自2018年1月22日起，訂購及詳情請洽(02)2378-8888 轉 6867或親臨飯店一樓The Cake Room選購。

「旺事如意」精緻禮籃 / NT$2, 980，含法國克萊斯曼酒莊梅洛紅酒、四季春烏龍茶葉、臘腸、南棗核桃糕、香菇、香格里拉限定台灣黑熊牛軋糖、狗玩偶「旺福」。

「十犬食美」豪華禮籃 / NT$5, 888，含法國克萊斯曼酒莊梅洛紅酒、四季春烏龍茶葉、臘腸、肝腸、南棗核桃糕、香菇、海味干貝、香格里拉限定台灣黑熊鳳梨酥、香格里拉限定台灣黑熊牛軋糖、狗玩偶「旺福」。

除夕夜的重頭戲圍爐饗宴，將於全館五間餐廳、超過二十個私人包廂精采呈獻，用美食獻上新年祝福。包括華麗豐盛的粵式風味、經典滬式醉月樓年味、摩登食尚的馬可波羅餐廳、ibuki by TAKAGI KAZUO精緻京都懷石佳餚或是讓人大快朵頤的遠東Café自助餐廳，為您的團聚時光再添風華。此外，宴會廳也推出「福旺香聚 復古團圓宴」，提供每桌NT$28, 800+10%(10位)的精緻中式圍爐(2F)以及每位NT$2, 880+10%的豐盛年夜自助饗宴(3F)，現場也將有一連串的年味十足的趣味餘興節目、互動遊戲以及抽獎活動，伴您闔家幸福聚首，2017年12月31日前預訂享早鳥9折優惠。

向來以美味料理以及極致美景打造客戶口碑的香格里拉台北遠東國際大飯店，兩間中餐廳包廂早已全數訂滿，有鑑於包廂需求，特別加開客房樓層，打造更加溫馨隱密的獨立圍爐包廂，同時還能欣賞迷人城市景觀，恣享頂級海陸鮮美料理及賓至如歸的尊榮服務，客房VIP包廂每桌10位NT$50, 000+10%。