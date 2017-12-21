板橋凱撒大飯店2018年菜外帶老菜新作 以傳統食材作出五星美味 

2018農曆新年倒數計時，如同百貨週年慶般，各大年菜訂購通路、星級飯店就如商場競爭搬出各家本領，紛紛推出各式主題年菜吸引消費者下訂。板橋凱撒大飯店緊握商機、也不徨多讓，趁著12/16飯店正式開幕閃耀光環下，主廚以老菜新作手法、推出六大主題年菜最佳禮盒：凱撒極品佛跳牆、吉祥如意雙禮盒、富貴神仙雞、步步高升慶豐年禮盒等，適合家族團圓圍爐佳餚或是年節送禮，為2018新春狗年營造一年之初美好的開端，祈福新年否極泰來、萬事如意。

主廚首推豪華美饌 「凱撒極品佛跳牆」 ，以老母雞高湯加上金華火腿、豬腳事先浸泡5小時以上，接著熬煮6小時釋放膠質再加上扁魚(提鮮)、選用重達10兩的尾勾翅、蹄筋、排骨、雞肉等，再繼續經過6小時的燉煮，湯頭甘醇香甜、口感細緻滑順，實為團圓圍爐中不可或缺的必備佳餚。第二推薦年菜 「富貴神仙雞」 ，為傳統上海菜，以重達2斤以上的成熟烏骨雞，加上干貝、紅棗、當歸、肉桂等中藥材熬煮，特別的是主廚有別於傳統增加了糯米於湯底中，主要是為了讓糯米經過水煮後融合出更佳濃郁與滑順口感的湯頭，口口回甘令人欲罷不能，同時也是冬令進補、增添免疫力的極品補湯。

年節送禮最佳選擇 四大伴手禮NT$880起