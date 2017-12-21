板橋凱撒大飯店2018年菜外帶老菜新作 以傳統食材作出五星美味 

2018農曆新年倒數計時，如同百貨週年慶般，各大年菜訂購通路、星級飯店就如商場競爭搬出各家本領，紛紛推出各式主題年菜吸引消費者下訂。板橋凱撒大飯店緊握商機、也不徨多讓，趁著12/16飯店正式開幕閃耀光環下，主廚以老菜新作手法、推出六大主題年菜最佳禮盒：凱撒極品佛跳牆、吉祥如意雙禮盒、富貴神仙雞、步步高升慶豐年禮盒等，適合家族團圓圍爐佳餚或是年節送禮，為2018新春狗年營造一年之初美好的開端，祈福新年否極泰來、萬事如意。
主廚首推豪華美饌「凱撒極品佛跳牆」，以老母雞高湯加上金華火腿、豬腳事先浸泡5小時以上，接著熬煮6小時釋放膠質再加上扁魚(提鮮)、選用重達10兩的尾勾翅、蹄筋、排骨、雞肉等，再繼續經過6小時的燉煮，湯頭甘醇香甜、口感細緻滑順，實為團圓圍爐中不可或缺的必備佳餚。第二推薦年菜「富貴神仙雞」，為傳統上海菜，以重達2斤以上的成熟烏骨雞，加上干貝、紅棗、當歸、肉桂等中藥材熬煮，特別的是主廚有別於傳統增加了糯米於湯底中，主要是為了讓糯米經過水煮後融合出更佳濃郁與滑順口感的湯頭，口口回甘令人欲罷不能，同時也是冬令進補、增添免疫力的極品補湯。
年節送禮最佳選擇 四大伴手禮NT$880起
除了農曆新年必推的湯品之外，同時還有推出四種特色年節禮盒提供選擇，「步步高升慶豐年禮盒」為臘味蘿蔔糕搭配家鄉芋頭糕，每盒NT$1080，蘿蔔糕堅持以不加水的方式，讓口感更加濃香綿密，同時還能品嚐出蘿蔔絲的層次與香滑；而芋頭糕則以傳統廣式臘腸搭配大甲芋頭塊來製作，鹹香中又帶有滿滿鬆滑香甜的口感。「干貝XO醬禮盒」裡面的干貝絲主廚以烘烤的方式讓干貝外表微焦但內部保有新鮮軟嫩度融合出不同的口感層次，特別的是多增添了蝦卵進來，讓XO醬呈現美麗的琥珀色及濃郁的蛋香味，每盒NT$1500/雙瓶。「霸味海龍王醬禮盒」可說是行政總主廚郭泰王特別為板橋凱撒研發新創的特色醬料，選用澎湖小管先以小火煎香(保留甜味增加鍋氣)，再加上洋蔥、乾蔥、蒜頭及辣椒等慢火燉煮1小時以上，不論是拌麵、下酒菜或配飯，皆是最佳的佐醬首選！每盒NT$880/雙瓶。另外也有推出「豪華雙醬禮盒」每盒NT$1190，包含干貝XO醬及海龍王醬各一罐。