星級飯店年終回饋！六國餐廳「1212雙人食饗特惠活動」開跑

年終大回饋！饕客們有福了。台北花園大酒店六國餐廳自即日起至2018/01/12推出「1212雙人食饗特惠活動」，凡於平日午、晚餐時段或假日下午茶時段，雙人用餐消費即可以NT$ 1212的優惠價格，享有主廚團隊精心規劃的創意料理，換算下來每人只需NT$ 606，活動期間可無限量飽嚐美味自助百匯，餐檯菜色也推陳出新，新增經典法式甜點、麻辣燙與現榨蔬果汁，超值感動回饋盡獻給賓客，千萬別錯過！

天成飯店集團西餐行政副總主廚魏景振表示：「考慮到健康飲食風氣盛行，因此特別規畫一區由專人製作現榨蔬果汁，消費者可依自己的偏好，任意挑選蔬菜與水果，只需30秒，即可輕鬆享用一杯營養滿分的新鮮果汁。」台北花園大酒店六國餐廳主廚團隊，不定期網羅各國道地料理，選料嚴謹並結合在地元素，透過精準火候掌控以及精湛廚藝技法，引出食材的原始風味，展現異國特色美饌；餐檯上無限量供應，含時令海鮮冷盤、蔬果沙拉吧、現榨蔬果汁、法式手作甜點…等，讓饕客用味蕾遨遊世界。​

集團品牌行銷公關處副總監趙芝綺表示：「看準國人市場需求，不論是家庭聚餐、公司行號餐敘、以及團體餐會…等，都以自助百匯為首選，除了多樣化餐點能滿足各年齡層的喜好，饕客們亦可盡情無限享受美饌，台北花園大酒店更斥資將部分餐檯區的菜色升級調整，包含甜點區全新餐檯改裝，美麗精緻的單片蛋糕，透過玻璃冷藏櫃點選後服務人員裝盤遞送，宛如高級甜點專賣店的感受，預估將可帶動業績成長1-2成。」

六國餐廳「1212雙人食饗特惠活動」活動說明

活動日期： 自即日起至2018/01/12

價格：平日午、晚餐時段，假日下午茶時段NT$ 1212 (雙人)

注意事項：

￭ 此優惠活動僅適用於 平日午、晚餐時段 與 假日下午茶時段

￭ 聖誕節期間(2017/12/23-2017/12/25)及跨年夜(2017/12/31)不適用

￭ 十人以上團體不適用

￭ 恕不得與其他優惠併用

￭ 以上所有價錢不需另加一成服務費

￭ 詳情請洽：02-2312 -1000 天成飯店集團聯合訂位中心​

六國餐廳餐檯菜色將依季節不定期作調整

熱食區

鳳梨鮮蝦炒飯/廣式炒麵/泰式酸辣雞/黑胡椒牛柳/馬來西亞咖哩燉羊肩/美式炭烤豬肋排/香煎鮮魚佐檸檬奶油醬/參巴魷魚/焗烤海鮮千層洋芋/爐烤雞胸佐百香果醬/南洋薑黃炒鮮蝦/蠔油青江菜佐日式蛋豆腐/藥燉排骨​

冷盤區 ( 生魚片區 )

曼波魚/扇貝/白蝦/小花枝/稻燻鰹魚/鮭魚/鯊魚煙/鯖魚/旗魚/蟹肉手卷/蝦卵手卷/鮮蝦手卷

醬料：醬油/芥末/五味醬/薑醋汁/紅薑片/芥末美乃滋​

麻辣燙

豬肉/羊肉片/豆芽/香菇/高麗菜/凍豆腐/金針菇/玉米筍/油麵

現煮麵區

主食：新加坡拉薩米線

配料：雞肉絲/蝦子/水煮蛋/檸檬角/辣椒片/蔥花/油蔥酥/森巴醬/菜心/豆芽/魚丸/長豆

麵包區

歐式麵包/全麥吐司/白吐司/墨西哥薄餅

配料：洋蔥/小黃瓜/酸黃瓜/紅包心菜/蛋/豬肉/美乃滋/黃芥末醬/番茄莎莎/番茄醬

沙拉區

涼拌海蜇/牛肉沙拉/花椰菜沙拉/雞肉沙拉/南瓜沙拉/綜合菇/玉米/番茄/木耳/小黃瓜/紫高麗菜/南瓜/胡蘿蔔/蘿蔓生菜​

現榨果汁區

芭樂/蘋果/楊桃/哈密瓜/西瓜/葡萄柚/柳橙/檸檬/香蕉/鳳梨/苦瓜/西洋芹/甜菜頭/小黃瓜/胡蘿蔔

甜點區

檸檬塔/抹茶巧克力杏仁蛋糕/覆盆子蒙布朗紅莓巧克力/百香果幕斯金字塔/榛果蛋糕/草莓蛋糕/水果夏洛特/乳酪慕斯/桂花烏龍布蕾/香草布丁/阿拉比卡咖啡巧克力/巧克力鍋/手工餅乾/馬卡 隆 龍/馬德蓮/頂級俄羅斯卡比索冰淇淋

【六國餐廳La Fusion】

以無國界自助式料理做為主軸，融合歐陸、中華及東南亞各國創意料理，穿插創意手法之私房菜色，將帶給您一個前所未有的餐飲融合饗宴。餐廳設計透過天然木材簡樸的特性、搭配自然元素的花卉圖騰，傳達出清新優雅的個性，宛如置身歐洲浪漫花園。

樓層：1樓 營業時段：06:00-22:00