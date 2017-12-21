萬豪集團在台首間直接管理國際級度假酒店 桃園大溪威斯汀2018強勢登場    

桃園-2017年12月- 搶攻2018年國民旅遊商機，桃園大溪威斯汀日前推出全新一季「Fun肆享樂」一泊二食住房專案，自2018年1月1日至3月31日，入住全新客房一晚，含翌日雙人豐盛自助早餐及晚餐、酒店消費金300元及免費客房Mini bar、桃園高鐵站定時定點來回接駁，每晚七點半至九點Happy Hour時段，還能暢飲精選特調，盡享熱力音樂放送，平日每晚NT$6,500起 (平、假日適用，需加收10%服務費及5%外國稅)。值得一提的是，大溪威斯汀亦將於冬季首度開放館內天夢芳療 (Heavenly SPA)中的「美人湯熱泉池」及三溫暖設施供旅客體驗，引用經特殊轉換的碳酸氫鈉溫泉水為號召，每日於指定時段開放使用，採預約制，每位NT$200/ 90分鐘，邀民眾樂享冬日悠遊大溪的溫暖美好。​

2017年營運表現亮眼的桃園大溪威斯汀，全年住房率、會議及婚宴業績整體較同期成長逾七成，總經理陳孝慈表示：「面對更多品牌飯店的進駐，2018將會是旅遊業更具競爭力的一年，大溪威斯汀將持續提升館內硬體設施與服務滿意度，並結合桃園各項觀光資源，為旅客開發更具深度的假期體驗；此外，新的年度開始，館內客房亦將同步推出「行動管家」數位服務系統，透過科技便捷性，房客住宿期間能享有更多服務禮遇，包括免費收看熱門電影、即時預訂客房餐飲、餐廳訂位、休閒活動安排、交通接駁預約等，還有一系列優惠好康訊息推播，期能鞏固既有客源，並讓大溪威斯汀優質的品牌形象在國內外旅遊市場中更具指標性與關注度。」

迎接狗年新春，大溪威斯汀亦拉長銷售戰線，搶先推出「旺福迎春」新年住房專案，預訂2018年2月15日至2月19日(農曆除夕至初四)期間住宿，每晚NT$12,800+15.5%起，含雙人自助早餐及晚餐，每房加贈600元新春消費金，享免費客房迷你吧、Happy Hour無限暢飲，館內還將安排豐富的趣味年節活動，體驗新春假期精彩！除夕夜圍爐時段，館內宴會廳亦推出「旺福食樂 ‧ 新春圍爐宴」NT$29,800/桌 /十位，與家人在大溪威斯汀溫馨團聚，品味豐盛精緻佳餚，還有一系列熱鬧活動安排，包括古早童玩體驗、財神爺納福、Live Band熱力演唱及總價值超過十萬元的幸運抽獎等，伴您歡喜共度幸福年。