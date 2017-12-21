陸少將異想天開　點名「外掛」基隆高雄設空中防線

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）大陸解放軍少將、國防大學戰略教研部教授金一南近期出版新書《心勝3》，部分章節提及台灣問題；他「異想天開」地指出，有鑑於大陸經濟命脈集中在東部沿海200公里，若可從青島到基隆、海南到高雄，各拉一條沿海空中防線，將可讓中國戰略防線推進300多公里，國家安全態勢也將會總體改觀。

金一南的新書《心勝3》近日出版，其中在〈台灣的根本價值 涉及國家安全戰略〉章節中提到，台灣問題對大陸的外交，形成巨大、無形的制約。

中國時報報導，他指出，儘管大陸中央曾提倡開發西北、振興東北，但不可諱言長江三角、珠江三角和環渤海經濟區，仍是中國經濟發展核心，這沿海200公里中，集中了全國41%人口、50%以上大中城市、70%以上國民生產總值、84%外來投資；他認為，沿海發展經濟，既有得天獨厚條件，卻也伴隨巨大的安全隱憂，如美國中央情報局就曾評價，中國經濟中心主要分布在的沿海，「面對海洋，它幾乎根本不設防」。

金一南設想，若兩岸統一，大陸可以基隆為一點，以北海艦隊的駐地青島為一點，在這兩點間拉一條1300公里的空中防線，既完全處在大陸空軍的作戰半徑內，又完全可保障東部沿海的海上安全，這條空中防線使整個東部地區都有了安全保障；在南端，則以高雄為一點，南海艦隊駐地海南三亞榆林港為另一點，再拉一條1200公里的空中防線，完全可保護南部沿海地區的海上安全。

而這兩條線，剛好可保護住長三角、珠三角地區，書中指，「這兩條線如果真正被建立起來，中國的戰略防線不僅會向前推進250～350公里，國家的安全態勢也將會出現總體性的改觀」。

他也提到，有些西方國家認為統一是因為中國人愛面子，他強調，統一既是面子，也是裡子。