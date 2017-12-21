肯亞案今早北京宣判  22名台嫌判10年有期徒刑

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）44名台灣人於去(2016)年涉及的肯亞電信詐騙案今(21)天在北京宣判，首批台灣嫌犯22人各被判10至15年有期徒刑。

綜合媒體報導，北京第二中級人民法院於今日早上8時30分、上午10時、下午2時共開3庭宣判，早上的判決已經出爐。首批聽審的台灣嫌犯共22人，被判10年到15年有期徒刑，其中張凱閔、林金德兩位主嫌則都是15年徒刑，並有折合新台幣1萬至7萬5,000元的罰金，同時褫奪公權。

早上8時30分的宣判庭，有台灣家屬也在場，聽到判刑後忍不住激動落淚，並對判決不服。中國法院指出，若對結果不服，從明(22)日開始10天內可以上訴。

這是大陸方面2016年起從多國要求遣送台嫌至大陸的一連串跨境電信詐騙案中，第一個宣判的案例，具指標意義。

2016年4月，大陸警方將肯亞偵破的電信詐騙案77名嫌犯，分批遣送至北京，其中包含44名台灣民眾，引發台灣方面抗議。同年5月，大陸檢方批准逮捕其中涉案的全數台灣民眾。

據大陸官媒報導，北京市人民檢察院第二分院指控，嫌犯分別於2014年6至11月、2015年6月至2016年4月間，在印尼、肯亞境內參加詐騙犯罪組織，並進行電信詐騙，先後騙取185名大陸民眾共計人民幣2,900餘萬元(約新台幣1.3億餘元)。而被告對檢方指控參與詐騙的事實和罪名均無異議。且在最後陳述中，各被告人均表示認罪、悔罪。

根據陸委會統計資料顯示，自去年4月肯亞案發生以來，共有288名涉及海外電信詐騙案的台灣民眾遭遣送中國大陸，另外，於境外涉嫌電信詐騙遭外國遣返回台人數為427人。

這些遭遣送至中國大陸的288人包括：肯亞去年4月、8月先後遣送50人；馬來西亞去年4月、11月及今年8月遣送71人；柬埔寨去年6月、9月、今年7月及10月遣送67人；亞美尼亞去年9月遣送78人；越南今年1月遣送4人；印尼8月遣送18人等。

至於贓款返還被害人，法務部今年9月29日發布的資料顯示，自2014年4月起，累計返還陸方新台幣2,054萬餘元；中國大陸返還台灣的金額累計1,442萬餘元。

行政院會今年11月中旬通過「國際刑事司法互助法」草案，刑事司法互助本於互惠原則，可請求或提供協助事項，包括取得證據、送達文書、搜索、扣押、禁止處分財產及返還犯罪所得等。有助外國向我國請求司法互助，也有利於我國向外國請求司法互助時，能有明確法源可循。台灣與中國或與香港、澳門間的刑事司法互助，也適用此法規定。