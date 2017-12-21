跨年不孤單 2018全台跨年總整理

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 2017年即將結束，今年的最後一天你想要怎麼度過呢？讓台灣英文新聞幫你整理2018全台跨年晚會。

【基隆】世界的基隆－搖滾HI跨年 Keelung Rocker

【台北】2018臺北最HIGH新年城

【台北】SHINING PARTY！2018台北美麗華跨年晚會

地點：台北市大直美麗華百樂園 1F水舞廣場

演出陣容：Spexial、葛仲珊、孫盛希、陳零九、李佳薇

【新北】迎曙光！東北角福隆海水浴場

地點：新北市福隆海水浴場

演出陣容：風潮音樂-ControlT、安歆澐、盧學叡、浩恩

【桃園】飛越桃園 直達美好！2018桃園跨年晚會

【新竹】竹東團圓夜！2018新竹跨年晚會活

地點：竹東鎮仁愛停車場

演出陣容：陳勢安、簡愷樂、竹東草根音樂季團隊、吳汶芳、許仁杰

【台中】星光璀璨迎花博！2018台中跨年晚會(麗寶樂園)

地點：麗寶樂園第二停車場

演出陣容：丁噹、玖壹壹、安心亞、八三夭、安那、邱勝翊、JR紀言愷、小宇、GTM、BOXING、阿喜、袁詠琳、陳彥允、Erika、林育羣

【台中】星光璀璨迎花博！2018台中跨年晚會(台灣體育運動大學)

地點：國立台灣體育運動大學體育場

演出陣容：玖壹壹、周湯豪、潘裕文、戴愛玲、宇宙人、小宇、閰奕格、周蕙、Erika、周興哲、陶喆

【彰化】好秀在彰化‧有愛你尚水！2018彰化跨年晚會

地點：彰化縣秀水鄉安溪村秀安路全段

演出陣容：MATZKA、梁文音、翁立友、陳雷、張秀卿、謝宜君、陳隨意、王大文

【台南】台南心時代2018台南跨年晚會

地點：高鐵台南站旁 高鐵特區廣場

演出陣容：滅火器、大賀兄弟、家家、吳思賢、李千娜、大支、老虎隊、鼓鼓、鬼鬼、郭書瑤、安心亞

【高雄】2018愛sharing高雄夢時代跨年派對

【高雄】漫遊星空！2018高雄草衙道跨年演唱會

地點：高雄大魯閣草衙道

演出陣容：吳思賢、小男孩樂團、謝和弦、戴愛玲、張立東、GJ蔣卓嘉、BOXING、楊昇達

【屏東】東港！尚讚 2018屏東跨年晚會

地點：體育館戶外草皮廣場

演出陣容：方炯鑌、翁立友、柯嘉惠、張庭愷、台客電力公司、原子邦妮、林宗興、香蕉哥哥、草莓姐姐、林吟蔚

【花蓮】2018花蓮跨年晚會

地點：六期重劃區

演出陣容：王宏恩、陳思函、有感覺樂團、 邱鋒澤、吉那罐子、黃昺翔、林凡、謝震廷、江美琪、胡宇威、陳芳語、林隆璇

【金門】金福一路發！2018金門跨年晚會

地點：金門縣立體育場後方廣場

演出陣容：黃小琥、沈文程、舒子晨、萬芳、向蕙玲、檸檬哥哥、果凍姊姊、葉瑋庭、洪詩、庭萱、Popu Lady 寶兒、宇珊