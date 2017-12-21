天秤颱風今生成往菲律賓  吳德榮：12月雙颱非罕見

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）今年第27號颱風天秤今（21）日凌晨2時形成，23日預計登陸菲律賓後進入南海，對台灣沒有影響；天秤也是今年12月第二個颱風。上一個颱風啟德，月中在菲律賓釀31人死亡，另有數十人在土石流中失蹤，災情嚴重。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，至今有27個颱風生成，仍在氣候正常值範圖，並無異常之處。

而加上日前生成的輕度颱風啟德，是12月第二個颱風，也是太平洋地區同時有2個颱風。

（圖片來源：中央氣象局）

昨晚9時10分淡水出現11.3度低溫，是這波冷空氣在平地所創下的最低溫。

吳德榮說，今天起未來3天晴朗乾燥；因清晨輻射冷卻效應，中部以北及宜蘭沿海空曠地區，明晨仍會出現12度左右的低溫，周六清晨低溫也會在14度左右。但天亮後陽光普照、增溫快速，今天北台灣高溫約可升至21度，中南部則可升至23、24度。

明天及周六冷空氣減弱，白天大幅回暖，各地最高溫明天升至25度，周六更可升至26度以上，吳德榮說，是「暖陽春」的天氣，日夜溫差也都超過10度以上。這3天的白天、夜間，氣溫差異很大，須注意調整穿著、小心感冒。

吳德榮指出，周日至下周一另一波冷空氣南下，水氣並不多，但由於周六晴暖，周日迎風面雲量增多有局部短暫雨的機率，天氣變化仍大；相對的高溫降幅也不小，日夜溫差大幅縮小。下周一迎風面短暫雨的機率降低，早晚微冷。下周二、下周三冷空氣減弱、天氣回暖。