【自己玩具自己做】廢棄鋼材.汽車零件　變身5米高機器人

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合採訪報導）南投埔里有一個專門製造展示鋼鐵機器人的「金鋼基地」。那裏有許多利用廢棄鋼材、汽車、 卡車零件所製作的機器人，各個威風凜凜。

其中最大的機器人，是高度達5.45公尺，總重量有1.6噸的「走過回憶的鐵金鋼」，氣勢更是非凡。

「走過回憶的鐵金鋼」

創作鐵金鋼的好手，就是梁乃元（下圖左）。各式廢棄鋼材、汽車零件，經過梁乃元焊接、組合成一個個吸睛的機器人創作。

現年45歲的梁乃元，畢業於埔里高工建築科。他說，小時候他想買玩具，沒想到卻被爺爺巴頭說，「自己的玩具自己做」。長大後，真的開啟了他製作大型鋼鐵玩具之路。

每件創作的背後，都有不同的意義和故事。 梁乃元說：「金鋼基地的成立，一開始都是誤打誤撞。」由於小孩很喜歡電影變形金剛，兒子十歲生日的時候，梁乃元也想送一個不一樣的禮物，於是就四處撿回收的廢棄建材，打造自己想要的比例，製作了一個高度超過四公尺的「柯博文」送給兒子。

上圖為梁乃元今年最新的作品：「查比」

梁乃元發現在製作機器人的時候很開心，便持續創作下去。他強調：「不能完全模仿電影的東西，想表現出零件組裝的環節，以及汽車材料的美感。」

本來梁乃元做機器人的目的，只是分享。後來開始動手製作「大黃蜂」的時候，才想到可以改成供人參觀的金鋼基地。

「大黃蜂」花了梁乃元兩個月的時間製作，用兩輛報廢的奧斯汀汽車組裝完成，高度約四米七。因為土地空間有限，沒辦法用一般轎車製作，因為「大黃蜂」延展起來起碼超過八米。而用奧斯汀汽車製作，體積小，加上鋼骨骨架、也有快五米高，相當巨大。

梁乃元希望自己後繼有人，讓更 多人一起感受鋼鐵的魅力，以及享受自己做玩具的神奇樂趣。

(文內所附照片，均經梁乃元先生授權使用)

金鋼基地夜景