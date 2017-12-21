冬至象徵一年新生   走訪全球歡慶儀式與祭典

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）冬至將於明(22)天到來，由於此時太陽直射南迴歸線，是北半球白晝最短、夜晚最長的一天，但也意味著過了這一天後，北半球的日照將越來越長，也被視為新生與重生的象徵。

《財星》雜誌報導，數千年來，全球各民族都會舉辦特別儀式紀錄這一天的發生，最著名的莫過於英國威爾特郡的巨石陣，其中兩塊巨石的連線指向冬至日落方向。

去(2016)年冬至，上千人包括當地非基督徒和督伊德教信徒聚集在此觀賞一年當中最短的日照，僅7小時49分41秒。對非基督徒來說，這一天甚至比夏至更神聖，因為它象徵著太陽在新的一年裡「重生」。

上千民眾聚集觀賞一年當中最短的日照。(圖片來源：維基百科)

其他的文化包括在愛爾蘭東北方、歷史達5,200年的紐格萊奇墓(Newgrange)，這座史前墓室的通道和三個房間的設計都對準冬至太陽升起的方位，在每年的冬至時分，陽光才得以穿透通道長廊、照射墓室裡最遠端的石塊，而這種「在年終讓陽光照進墓室」的設計，意味著新的一年之到來與復活。現在每年都會有上千人在冬至前往參觀，在墓室中等待陽光進入。

在俄國克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)的郊區，每到冬至就會有許多人裝扮成俄羅斯的聖誕老公公「佛斯特老人」(Father Frost)，伴著麋鹿，一同度過冬至。

加拿大多倫多每年都會舉辦肯辛頓(Kensington)市集冬至大遊行，除了歡樂的遊行活動，還有許多攤位、表演，遊行終點也將舉行營火晚會，所有市民一起慶祝冬至與聖誕的到來。

其他各地如泰國曼谷佛塔、印度寺廟、埃及卡奈克神廟在日落照射下的剪影，則顯得格外肅穆與莊嚴。

在英國的布萊頓市(Brighton)會舉辦「點燃鐘錶」(Burning The Clocks)慶典，在冬至這一天人們會提著手作燈籠上街遊行、歡慶並在遊行隊伍終點一起燃燒燈籠，點燃象徵時間流逝的巨大鐘錶，掀起活動高潮。

在日本，民眾會泡個柚子浴，將洗淨的柚子放進澡堂裡，在冬至這天泡個熱呼呼的柚子浴祈禱自身安全與身體健康；而冬至當天日本人也會吃南瓜，這是源於以前冬季蔬菜量不足，只剩南瓜可以食用，加上營養豐富，被視為可以預防感冒或其他疾病的食物。

冬至是北半球白晝最短、夜晚最長的一天，但也意味著過了這一天後，北半球的日照將越來越長。(圖片來源：Geograph)