川普送上降稅耶誕大禮！加州酒莊受惠大

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美眾議院終於在周三以224票對201票，通過共和黨「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），及時送上向全美國人民與企業承諾的「耶誕大禮」。

共和黨國會議員與川普在美國時間周三下午慶祝這項2017年最大的立法勝利，這也是美國1986年以來最大規模稅改。

川普感謝參議院多數黨領袖Mitch McConnell及眾院議長Paul Ryan的協助。這項通過的法案預料將以「最快的速度」被送上川普桌上，可望在耶誕節前完成簽署並生效。

此次降幅，中低所得家庭受益最大，年收低於1萬美元者，降稅幅度為6.1%，2-3萬美元所得之間的家庭降幅最高，達16.3%，3-4萬美元所得家庭次之，降幅10.5％，而金字塔頂端的逾百萬美元年收入家庭，也有5.9%的降幅。

專家指出，全國逾八成的報稅民眾可望享受到降稅好處，尤其是家中有小孩的中低所得家庭降幅最大，養育每位小孩可扣抵的稅額加倍。

另根據Forbes報導，加州約五千家私人釀酒廠可望在這波降稅案受益，中小型釀酒廠的特銷稅降幅達55%至70%，降幅驚人，美國酒協相信可望帶來更多就業。

回顧歐巴馬執政時代，2012年年底同樣聖誕節前後，為避免發生「財政懸崖」，歐巴馬在小布希時代減稅優惠措施截止前夕帶領民主黨推富人增稅案通過（2013年1月1日通過），一方面也為政府籌措足夠財源，避免將稅收不足的沉重負擔轉嫁至中產階級與弱勢族群身上。五年之後，美國又回到降稅，年薪逾百萬美元個人的稅率將從39.6%減至37%，企業所得稅則從目前的35%砍至21%，對美國財政的衝擊樂觀與悲觀的看法皆有，但樂觀看法是降稅可望帶來磁吸效應，吸引外來投資，為國內增加更多就業機會及稅收。

工商協進會理事長林伯豐昨（20）日表示，美國稅改主打美國優先，料吸引台商到美國投資，對於跟能源有關、或與環評有關的企業，轉移到美國生產，是自然趨勢。林伯豐認為，若台商赴美投資，恐衝擊台灣產值、GDP跟著下降。