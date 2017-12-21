13度低溫拍攝　金門航空站消防猛男月曆秒殺

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）交通部民航局金門航空站，今年安排航站人員當主角，拍攝2018年月曆，其中有6個月份的畫面是消防猛男。沒想到效果出其的好，200份月曆一推出，立即被索取一空。

中央社報導，金門航空站主任洪念慈，昨(20)日率兩位消防員到台北，接受媒體訪問。洪念慈說，去年航站首次印製月曆，畫面都是航站設施，今年由航站人員當主角，希望月曆更生動。消防員紛紛秀出健美身材與結實肌肉，結果航站的臉書專頁，馬上多了3000多人按讚。

洪念慈說，2018年航站月曆共有包括航務、機務等30多名航站人員參與拍攝，其中有6個月份的畫面是消防員。這款月曆只送不賣，第一版只印200份，日前剛推出就被索取一空。

金門航空站消防員陳光宇（右）、蔡其俊（左）在月曆中大展身材。中央社

這份月曆印製的另一用意，是希望藉此讓更多人認識航空站內默默地工作，努力維護飛安的一群人。

金門航站有28位消防員，都是金門子弟；其中38歲的蔡其俊，曾在台北市擔任健身中心教練，為了陪伴家人，10年前考進金門航空站當消防員。



金門航空站還請蔡其俊利用他的專長，幫忙設計消防員的重力訓練課程。



蔡其俊說，拍攝月曆當天，氣溫大約是攝氏13、14度，但對消防員來說，一點都不冷，因為他們每天都要訓練健身。拍攝月曆照時，只是表現出平時訓練的過程。



27歲的陳光宇原本是游泳教練，去年考進金門航空站，他說，拍攝當天最有趣的是，為了讓畫面好看，彼此在身上塗抹健美油。陳光宇當天因水喝太多，有點水腫，還特別多做幾次伏地挺身消水腫。



機場消防員和一般消防員不同，須受特別專業訓練，目前桃園機場消防員由桃園機場公司招聘，民航局各航空站，也是根據編制需求各自招考。