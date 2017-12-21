氣象局發布15縣市低溫特報   週末氣溫回升

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(21)天台灣受強烈大陸冷氣團影響，全台早晚有寒意，中央氣象局發布15縣市低溫特報；不過白天陽光露臉，氣溫回升，感覺舒適溫暖，但日夜溫差大。



氣象局預報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局針對嘉義以北15縣市發布低溫特報，今明兩天清晨氣溫偏低，但全台有陽光，白天舒適至溫暖，北部及宜蘭、花蓮高溫約19度，其他地方約21至24度，各地日夜溫差大，中南部可達10度以上，提醒民眾留意氣溫變化。



氣象局預測，這波冷空氣將持續影響至明(22)日清晨。清晨中部以北及東北部低溫約11至13度，南部及花東約14、15度，西半部沿海或空曠、平原區還會再低一、兩度，尤其嘉義以北平地有10度左右低溫出現的機率。

但明天白天起冷氣團減弱，陽光照射，氣溫明顯回升，各地高溫將來到20度以上至24度左右。週六(23日)持續回溫，各地白天高溫可達23至25度，不過清晨都還是偏涼。整體來說，週五、六西半部地區大致晴朗，東半部也可見陽光、降雨零星，西半部日夜溫可達10至12度之多，請大家適時調整衣著，早晚外出注意保暖。

週日(24日)將有下一波冷空氣南下，各地天氣又再轉涼；目前資料顯示，冷空氣的強度有可能接近大陸冷氣團等級，下週一至下週三(25日至27日)受到東北季風或是大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫較低，北臺灣整天偏涼，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，臺灣附近水氣增多，加上東北風增強，迎風面的北部、東半部地區降雨機率將會提高，有局部短暫雨，中南部地區則大致維持多雲到晴的天氣。

下週四至下週六(28日至30日)東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天大致舒適溫暖；迎風面的北部、東半部地區有一些局部短暫雨，其他各地的雲量及降雨情形則因臺灣附近水氣量的多寡而異。