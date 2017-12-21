東南亞國協籃球聯賽 本週戰績排名

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩​ 綜合外電報導) 台灣代表隊寶島夢想家上週末回到主場彰化體育館展開主場開幕暨二連戰。寶島夢想家在無法把握主場優勢，在彰化體育館對上菲律賓火焰隊以及香港東方籃球隊吞下二連敗。

反觀，去年的衛冕軍香港東方籃球隊維持不敗之身，昨日在主場對上新加坡騰飛之獅到末節成功逆轉反超，順利笑納勝利，拿下本賽季七連勝。

第一名：Hong Kong Eastern 香港東方 --7勝0敗

​第二名： Chong Son Kung Fu中國南海功夫-- 3勝0敗

第三名：Singapore Slingers 新加坡騰飛之獅 --3勝3敗

第四名：Mono Vampire Basketball Club 泰國莫諾吸血鬼 -- 3勝3敗

第五名：Saigon Heats 越南西貢熱火 -- 1勝1敗

第六名： Westports Malaysia Dragons馬來西亞猛龍-- 一1勝2敗

第七名： ​Tanduay Alab Pilipinas 菲律賓火焰 -- 1勝3敗

第八名：CLS Knights Indonesia 印尼泗水騎士 --1勝4敗

第九名：Formosa Dreamers寶島夢想家 (台灣)- 1勝4敗

寶島夢想家將在2018年1月6日及7日在主場彰化體育館，分別對上越南西貢熱火隊以及泰國莫諾吸血鬼籃球隊。