英國解密：六四天安門事件　死亡上萬人

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國1989年「六四」民運，解放軍開進天安門廣場鎮壓示威民眾，有眾多平民遭無情殺戮，究竟這場屠殺奪走多少人命？一直眾說紛紜。

《蘋果》報導，近日解密的英國國家檔案館文件指出，當時英國駐華大使唐納德（Alan Donald）估計，死亡人數約在2700至3400人之間。但中國國務院的消息人士告訴他，估計至少有1萬平民死亡。

據報導，英國當局依法，在上個月把1989年的外交檔案解密。港媒香港01記者親赴英國檔案館查閱，揭露當年英國外交人員對北京情勢的評估。



▲1989年6月2日，時任英國駐華大使的唐納德，曾發電報回倫敦，指稱中國解放軍即將進城。

▲6月4日的電文則稱「北京城度過了殘酷和血腥的一晚」，瀋陽軍區士兵先進入天安門廣場，把學生和市民隔開，告知學生一小時內要離開。但5分鐘後裝甲車就到場開火，士兵和學生都中槍。有1千人獲准由正義路離開，但遭埋伏的機關槍掃射，坦克不僅輾過學生，還輾壓脫隊的士兵。



▲6月5日唐納德發出的電文，引述中國國務院消息人士提供的情報，指稱執行暴行的解放軍是來自山西省的第27軍，六成為低學歷者。指揮官是當時中國國家主席楊尚昆的姪兒，27軍士兵當時被告知到北京進行訓練，清場前10天，長官不准他們看新聞。

文件指，中國國務院一些委員認為內戰迫在眉睫。還推測，當局派27軍清場，因27軍最可靠和順從。至於向唐納德提供情報的「消息人士」，相關文字遭到塗黑，沒有曝光身分。

過去對於六四死亡人數，一直有不同版本說法：



●唐納德的文件稱，鎮壓之後，這名國務院人士估計平民至少死亡1萬人，跟官方說法相去甚遠。

●1989年6月，時任北京市市長陳希同說，共有3千多平民受傷，2百多人死亡，包含36名大學生。

●「天安門母親」丁子霖則稱，多年來尋訪結果，確認有188名死難者，其中71名學生，還有13人仍找不到屍體，但丁子霖強調這絕非全部的死難者。

●唐納德也引述歐洲共同體（歐盟前身）代表消息，估計死亡人數在2至3千之間。

●當時的西班牙大使則估計，死亡人數約2600 人。

●唐納德自己綜合多方消息，在6月22日評估，死亡人數約在2700至3500人之間，關於消息來源的身分則被塗黑。

●六四時擔任新華社國內新聞部主任的張萬舒，在2009年出版的《歷史的大爆炸——六四事件全景實錄》書中寫道，中國紅十字會副會長曾說，整個六四鎮壓共計死亡727人，其中軍隊14人，學生和群眾713人。

《蘋果》報導並指，《壹週刊》2014年報導美國白宮解密文件，引述中方戒嚴部隊線人消息稱，天安門及長安街共8726人被殺，而天安門以外的北京城共1728人被殺，總計共10454人被殺，接近英國引述中國國務院消息的人數。