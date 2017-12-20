喔熊帶路 客家美食記

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）共有四大主題遊程的「喔熊帶路小旅行」，自12月初開始自今，每周三出團，每團限量40位，活動至今反應熱烈，已經進行到了第三個星期的行程—客家美食記。化身為領隊的喔熊今(20日)帶大伙來到了苗栗縣公館鄉，活動包含了獅頭山健走、享用公館紅棗餐、手作招福編草，以及在健康養生工廠製作屬於自己的精油瓶。

從台北出發經過桃園和新竹，約兩個小時的車程之後來到了第一站獅頭山風景區的六寮古道。步道位於獅頭山風景區，具訪古幽靜之美。從遊客中心出發，沿途經過野溪、客家聚落、古道遺跡等。在運動過後等著犒賞大家的就是當地特色美味的代表--客家紅棗風味餐。

大夥吃完了健康又美味午餐，稍事休息一下之後就來到一處製作草編的地方，並開始注連繩的DIY活動。注連繩是日本人感謝神明的保佑，並祈求健康、財富和平安所製作的招福草編，在這裡大夥邊織屬於自己的平安與幸福。

接下來下午的遊程就是手作精油舒活滾珠瓶，每個人從多種不同味道的精油中，調配出一瓶屬於自己的精油，在親手彩繪不同的圖案，成為一瓶獨一無二的精油舒活滾珠瓶。自製精油瓶的地點位於苗栗縣的頭份市，是一家健康養生觀光工廠，但不同於一般觀光工廠，在這裡有專業的中醫師，教您如何養生。

結束行程後，遊覽車便帶著大家返回出發地。

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在公館紅棗風味餐廳前合影

注連繩DIY活動