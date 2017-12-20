「國恥」～阿根廷貧童跪地喝水照 　全球譁然

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）阿根廷一個貧窮的孩子，像小動物般四肢跪地，在熱浪中就著地面的水漥喝水的照片，最近震撼全球，也引起各地網友的討論。

英國《太陽報》（The Sun）以「國恥」(NATION’S SHAME)為標題，po出這張「令人心碎」的照片。《太陽報》報導，阿根廷當地一名聯合國兒童基金會(UNICEF)志工李歐斯（Migue Rios），在臉書貼出這張由當地媒體記者所拍攝的照片後，引發阿根廷乃至整個南美洲的討論，批評聲浪不斷擴大到海外。



照片中，一名極度口渴的孩子，於日正當中超過攝氏37.7度的氣溫下，在阿根廷東北部波薩達斯市（Posadas）街道旁，就著地上一灘骯髒的水漥飲水，畫面相當令人震撼。



據了解小女孩來自馬比亞瓜拉尼（Mbya Guarani）原住民社區，小女孩白天時和其他許多孩子一樣，被大人利用，在波薩達斯市街頭乞討。

李歐斯在po文中指出：「這個社會，肯定有什麼地方做錯了，不是嗎？」



當地新聞網站Misiones Online在說明這張照片背後的故事時表示，這是該網站記者12月13日中午在波薩達斯市中心，拍下這張照片。



Misiones Online表示，他們的記者當天路過時，看到這驚人的一幕。雖然類似的景象已司空見慣，但他仍拿出相機拍照，並將照片傳給同僚，看能否對這孩子提供幫助。

小女孩後來雖然被送醫治療，但類似的情況以後可能還會繼續出現在波薩達斯市中心。

翻攝misionesonline.net

Misiones Online網站表示，因為馬比亞瓜拉尼社區(Mbya Guarani)的孩童被大人利用，唆使他們到市區乞討。



就算有關當局提供幫助，設法幫助他們改善家中的狀況，但沒多久這些孩童又會再度出現在街頭。只因為乞討，比留在自己的村子裡，可以賺到更多的錢！