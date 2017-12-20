透過基因與母胎檢測 擺脫遺傳、染色體異常宿命

（台灣英文新聞/朱明珠 台北採訪報導）擁有豐富臨床經驗，深耕母胎檢測、全新導入癌症檢測的慧智基因（6615）於今（20）日舉辦上櫃前業績說明會，預計明年1月正式掛牌上櫃。

慧智基因創辦人兼執行長蘇怡寧博士說，慧智基因的經驗技術受到國際頂尖集團肯定並進行策略合作，如：illumina、Roche、Myriad、Genomic Health、Thermo Fisher Scientific、Foundation Medicine等，並擁有最完整齊備的基因資料庫，能診斷超過1,000種基因異常，準確率>99%，品質相對提高。

執行長蘇怡寧表示，慧智基因持續高成長主要原因是，深耕母胎兒國內外市場有成，有效篩檢出唐氏症、子癲前症、肌肉萎縮症、神經性聽損及呼吸中止症等1000多種疾病，多樣性產品策略並持續創新推出檢測升級服務，推出NIPS+新增20種骨骼異常的基因點位檢測，可進行胎兒早期結構異常篩檢，包括侏儒症、小小人兒症等檢測；新推出的新生兒過敏基因篩檢，對於異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎有相當好的預測效果，提供主動預防，減少發作機率。

慧智基因導入全新高速成長的「癌化基因檢測與監控」，利用最先進的全基因體NGS次世代定序及液態切片（Liquid Biopsy）技術，開發癌化基因掃描及監控的檢測服務，並與Roche、Myriad等國際大廠合作，提供「防癌檢測四階段」服務：從針對健康人的發生預測率，到標靶藥物配對的治療建議，以及後續追蹤、復發評估等，協助醫師找到對患者最有益的治療方式，由對症下藥提升到「對人下藥」。這種透過血液分析，找出腫瘤DNA的液態切片，較傳統的身體組織切片，液態切片安全快速且準確度高，降低患者被重覆採樣之不適，同時避免治療藥物之副作用，造福癌症病友。

慧智基因也開始發展個人化基因檢測，例如近期推出的新一代「HPV DNA自我採檢」，讓女性在家就可以輕鬆採檢，私密安全且準確度與醫師採檢無異，大幅降低傳統子宮頸抹片檢查的誤差與罹癌風險。

慧智基因團隊投入基因研究二十多年，可以說是台灣最專業的基因企業，領域發展從生殖醫學、母胎兒醫學、新生兒檢測、遺傳疾病到癌症檢測，從孕婦、新生兒、罹癌患者到健康大眾，未來發展個人化檢測，客製化完整檢查服務，市場發展值得期待，因而成為證券投資市場關注的焦點。