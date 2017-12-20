中華電信創新IoT大平台串連無限智慧 智慧聯網開啟數位新時代

為響應政府數位經濟政策、協助台灣產業升級，中華電信於今(20)日廣邀各產官學界人士共同參與「IoT大平台產品暨技術展示會」。現場有講師案例分享、產品展示及意見交流等方式，使與會者深入瞭解中華電信IoT大平台的技術及應用。中華電信董事長鄭優表示：「中華電信在物聯網領域上已深耕超過10年，這次更推出IoT大平台，除導入跨領域產學合作及應用外，更企圖發展智慧農業、智慧工業、智慧交通，打造智慧城市，開創數位新時代」。

中華電信深耕物聯網產業，至今累計全台超過20萬個物聯網裝置，包含各縣市政府LED智慧路燈、路口影像監視、車隊派遣單元、節能感測等設備，為國人生活便利與資料安全把關；從室外的綠能應用(太陽能電力、水質/空氣品質監測)到室內的冷氣空調、燈具迴路控制，保障國人健康及節省支出，透過中華電信IoT大平台，從智慧家庭延伸到智慧建築進化為智慧城市，串連每一個人的生活大小事。

中華電信本次展示目的為分享此豐富的實績經驗，並廣邀資策會、台達電、中磊電子、研華等國內知名企業共同參與，見證最新的物聯網行動傳輸技術；為響應市場需求，中華電信現階段已備妥NB-IoT/CAT-M1/WiFi/Zigbee全方位物聯網服務，可配合客戶需求，提供各種商業化應用。並且依照NB-IoT/CAT-M1各種傳輸需求提供羽量、輕量、中量及重量級四種資費方案，滿足各種行業不同應用之需求。