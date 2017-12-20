「新北市高中公民教育參與式預算實驗計畫」在三民

高中生參與式預算提案發表會暨投票活動，今(21)日將於新北市立三民高中辦理第三場，教育局副局長蔣偉民特地到場與三民、南山高中師生一同參與見證歷史性的一刻。

新北市教育局蔣偉民副局長表示，提案總預實驗計畫培養學生能獨立思考、自主學習、溝通互動及提升公民參與的素養，形塑共享、共學的學習氛圍，對於現今高中學生而言，是一項先進且符合時代潮流的課程。

參與式預算改變傳統分配預算的模式，鼓勵以理性觀點提出解決方案，促進社會關懷與參與。本實驗計畫共有三民高中、南山高中及石碇高中等3所學校參與，以學生作為民主實踐主體，共分為2個階段執行：第一階段各校於106年9月前啟動實驗計畫，並於同年12月完成提案發表及投票；第二階段投票獲選執行資格之方案，於107年4月前執行完畢。

三民高中共38位學生參與實驗計畫，並由長期關心參與式預算學者台北海洋大學吳建忠教授及公民團體負責人劉欣恆等到場參與提問。本場次共有4個提案，方向皆由自身的校園環境出發，有校園空間活化、剩食運用問題及游池改善計畫，並延伸到蘆洲夜市環境改善等議題，提案發表會後即進行實體投票，由參與者共同決定最佳實施方案。

三民高中劉麗媛指導教師表示，公民素養的培養，以及參與式預算計畫的發展，需要大家共同參與來引領轉變發生。高201張博媛說，人民可以決定公共預算應該優先運用在哪項政策，能使人民更加關注社區的公共發展。高201高子絜說，現在的我會去思考如何解決、運用自己與身邊同學的力量使公眾所能使用到的空間、資源擴大！

沈美華校長表示，本校參與全國首創之「公民教育高中生參與式預算實驗計畫」，看見孩子們的學習及成長、尊重與包容，本實驗計畫在高中校園中埋下一顆顆具公民素養的種子，期盼每一孩子都成長為優質的社會公民。