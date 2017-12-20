延續助學力量　富邦慈善基金會舉辦「潛力之星獎學金計畫」

富邦慈善基金會長期協助經濟弱勢的中小學生順利就學，更透過「潛力之星獎學金計畫」延續助學的力量，今（20）日舉行「潛力之星獎學金」頒獎典禮，由富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦金控總經理韓蔚廷和富邦產險總經理陳伯燿共同頒獎，共有40名學生獲獎，除了每人獲頒5萬元獎學金，未來也將依個人意願，提供富邦金控暨各子公司的實習機會。

「潛力之星獎學金計畫」的獎助對象為大專、研究所的同學，遴選過程中，除了考量申請者的學業表現，也同時將個人、家庭狀況、申請內容完整性等因素綜合評估。自9月啟動後，於一個多月的申請期間內，共有來自北中南各地25所大專院校近500位同學提出申請，經過資料審查與甄選，於11月22日公告獲獎學生名單。

富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，明年適逢慈善基金會成立30周年，在基金會「用愛心做朋友」計畫即將邁入第30年的前夕，得知這次的獲獎同學中，有過去接受「用愛心做朋友」計畫的受助學生，並看到同學在學業上的成就，感到相當的欣慰與感動。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，潛力之星獎學金計畫的特別之處，在於除了提供同學在求學過程中實質協助外，更結合富邦金控的資源，透過金融職能及多元金融產品平台的優勢，提供職場實習的機會，希望幫助年輕學子提前儲備就業所需的能力，做好銜接職場的準備，積極幫助大家提升就業競爭力，開啟正向的循環。

在頒獎典禮中代表致詞的政治大學研究所陳同學表示，自國中起，媽媽就獨立撫養他及弟弟，以前並不知道自己的未來有多廣的可能性，也把出國視為不可能，但藉由潛力之星獎學金計畫，不僅獲得了實質的協助，更因此有拓展視野的機會，增廣眼界，讓他看見擁有更好未來的可能性。

另一位經濟弱勢的中央大學研究所陳同學表示，曾在國、高中時期領取富邦慈善基金會提供的用愛心做朋友助學金，當時就很珍惜這份助學金，這次非常高興再度獲頒富邦慈善基金會潛力之星獎學金，未來也將努力爭取實習機會。

富邦金控自許成為社會發電機，長期透過集團旗下四個基金會，分別在照顧弱勢學子生活、教育，藝術文化推廣及身心障礙╱銀髮照顧等面向投入人力與資源，追求與社會共好。富邦慈善基金會未來將持續秉持著「取之於社會，用之於社會」的公益精神，以實際的行動關懷弱勢，實踐正向的力量。