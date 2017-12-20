中華電信12月22日進行災防告警訊息測試

中華電信將於2017年12月22日辦理全台災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息之客戶無需緊張。該預設關閉之「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作說明可參閱www.youtube.com/watch?v=L0SQIGu4mfo&t=1s，或可洽各品牌手機業者客服專線www.ncc.gov.tw/chinese/news_detail.aspx?site_content_sn=3729&sn_f=35487。

為持續確保民眾及早掌握災害資訊而努力，中華電信於近期針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行相關的更新與優化，將持續落實政府政策，不定期實施災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災與避災之效用。

詳細「4G災防告警細胞廣播訊息系統」內容，可參考國家通訊傳播委員會官網之「災防告警服務專區」：www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=3725。